"Аэрофлот" перевез амурского тигра с Дальнего Востока в Москву
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" перевез травмированного амурского тигра из Владивостока в Москву, перевозка состоялась на регулярном рейсе SU1701 18 мая, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Хищник поселится в хосписе для диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области.
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Травмированного самца амурского тигра отловили в феврале этого года в районе им. Лазо Хабаровского края. Он был сильно истощен, так как получил серьезные повреждения лапы и челюсти в браконьерском капкане. Животное благополучно перенесло операцию. За время пребывания в центре реабилитации тигр набрал 33 килограмма.
В пресс-службе добавили, что состояние тигра стабилизировалось, однако характер перенесенных травм не позволяет ему вернуться в дикую природу. В новом доме в Ленинградской области он будет находиться под постоянным наблюдением специалистов и получит заботливый уход.
Как отмечается в сообщении, "Аэрофлот" участвует в программе по сохранению редкого вида кошачьих во второй раз за последние три месяца. В феврале стало известно, что авиаперевозчик перевёз из Приморья хищника с последствиями огнестрельного ранения. В ноябре 2023 года авиакомпания сообщила, что бесплатно доставила самца амурского тигра в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Летом 2022 года рейсом "Аэрофлота" из Владивостока в Москву прилетела тигрица Амура. В общей сложности за последние пять лет "Аэрофлот" безвозмездно доставил из Приморья в столицу 11 амурских тигров.