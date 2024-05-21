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"Аэрофлот" перевез амурского тигра с Дальнего Востока в Москву - РИА Новости, 21.05.2024
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11:55 21.05.2024 (обновлено: 11:56 21.05.2024)
https://ria.ru/20240521/aeroflot-1947372295.html
"Аэрофлот" перевез амурского тигра с Дальнего Востока в Москву
"Аэрофлот" перевез амурского тигра с Дальнего Востока в Москву - РИА Новости, 21.05.2024
"Аэрофлот" перевез амурского тигра с Дальнего Востока в Москву
"Аэрофлот" перевез травмированного амурского тигра из Владивостока в Москву, перевозка состоялась на регулярном рейсе SU1701 18 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-21T11:55
2024-05-21T11:56
москва
владивосток
ленинградская область
московский зоопарк
аэрофлот
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" перевез травмированного амурского тигра из Владивостока в Москву, перевозка состоялась на регулярном рейсе SU1701 18 мая, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Хищник поселится в хосписе для диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области. Травмированного самца амурского тигра отловили в феврале этого года в районе им. Лазо Хабаровского края. Он был сильно истощен, так как получил серьезные повреждения лапы и челюсти в браконьерском капкане. Животное благополучно перенесло операцию. За время пребывания в центре реабилитации тигр набрал 33 килограмма. В пресс-службе добавили, что состояние тигра стабилизировалось, однако характер перенесенных травм не позволяет ему вернуться в дикую природу. В новом доме в Ленинградской области он будет находиться под постоянным наблюдением специалистов и получит заботливый уход. Как отмечается в сообщении, "Аэрофлот" участвует в программе по сохранению редкого вида кошачьих во второй раз за последние три месяца. В феврале стало известно, что авиаперевозчик перевёз из Приморья хищника с последствиями огнестрельного ранения. В ноябре 2023 года авиакомпания сообщила, что бесплатно доставила самца амурского тигра в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Летом 2022 года рейсом "Аэрофлота" из Владивостока в Москву прилетела тигрица Амура. В общей сложности за последние пять лет "Аэрофлот" безвозмездно доставил из Приморья в столицу 11 амурских тигров.
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москва, владивосток, ленинградская область, московский зоопарк, аэрофлот
Москва, Владивосток, Ленинградская область, Московский зоопарк, Аэрофлот

"Аэрофлот" перевез амурского тигра с Дальнего Востока в Москву

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" перевез травмированного амурского тигра из Владивостока в Москву, перевозка состоялась на регулярном рейсе SU1701 18 мая, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Хищник поселится в хосписе для диких кошек "Дом тигра" в Ленинградской области.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот во время стоянки в международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Аэрофлот" открывает полеты из Москвы в Чебоксары
20 мая, 10:49
Травмированного самца амурского тигра отловили в феврале этого года в районе им. Лазо Хабаровского края. Он был сильно истощен, так как получил серьезные повреждения лапы и челюсти в браконьерском капкане. Животное благополучно перенесло операцию. За время пребывания в центре реабилитации тигр набрал 33 килограмма.
В пресс-службе добавили, что состояние тигра стабилизировалось, однако характер перенесенных травм не позволяет ему вернуться в дикую природу. В новом доме в Ленинградской области он будет находиться под постоянным наблюдением специалистов и получит заботливый уход.
Как отмечается в сообщении, "Аэрофлот" участвует в программе по сохранению редкого вида кошачьих во второй раз за последние три месяца. В феврале стало известно, что авиаперевозчик перевёз из Приморья хищника с последствиями огнестрельного ранения. В ноябре 2023 года авиакомпания сообщила, что бесплатно доставила самца амурского тигра в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Летом 2022 года рейсом "Аэрофлота" из Владивостока в Москву прилетела тигрица Амура. В общей сложности за последние пять лет "Аэрофлот" безвозмездно доставил из Приморья в столицу 11 амурских тигров.
 
МоскваВладивостокЛенинградская областьМосковский зоопаркАэрофлот
 
 
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