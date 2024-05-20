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ЮАР приветствует решение МУС об ордерах на арест Нетаньяху - РИА Новости, 20.05.2024
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22:28 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/yuar-1947300384.html
ЮАР приветствует решение МУС об ордерах на арест Нетаньяху
ЮАР приветствует решение МУС об ордерах на арест Нетаньяху - РИА Новости, 20.05.2024
ЮАР приветствует решение МУС об ордерах на арест Нетаньяху
Южно-Африканская Республика (ЮАР) приветствует решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана добиваться ордеров на арест... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T22:28
2024-05-20T22:28
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Южно-Африканская Республика (ЮАР) приветствует решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана добиваться ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС в связи с конфликтом в секторе Газа. "ЮАР приветствует решение прокурора МУС Карима Хана по ходатайству о выдаче ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Израиля и трех лидеров ХАМАС в связи с предполагаемыми военными преступлениями и преступлениями против человечности в соответствии с Римским статутом МУС в контексте нынешнего конфликта в Газе", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией президента ЮАР Сирила Рамафосы. В канцелярии добавили, что закон должен применяться "одинаково ко всем, чтобы поддерживать международное верховенство закона обеспечивать привлечение к ответственности тех, кто совершает гнусные преступления, и защищать права жертв". Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС.
https://ria.ru/20240520/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, юар, гаага, биньямин нетаньяху, сирил рамафоса, исмаил хания, хамас, международный уголовный суд, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ЮАР, Гаага, Биньямин Нетаньяху, Сирил Рамафоса, Исмаил Хания, ХАМАС, Международный уголовный суд, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЮАР приветствует решение МУС об ордерах на арест Нетаньяху

ЮАР приветствует решение прокурора МУС добиваться ордеров на арест Нетаньяху

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Южно-Африканская Республика (ЮАР) приветствует решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана добиваться ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС в связи с конфликтом в секторе Газа.
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"ЮАР приветствует решение прокурора МУС Карима Хана по ходатайству о выдаче ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Израиля и трех лидеров ХАМАС в связи с предполагаемыми военными преступлениями и преступлениями против человечности в соответствии с Римским статутом МУС в контексте нынешнего конфликта в Газе", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией президента ЮАР Сирила Рамафосы.
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В канцелярии добавили, что закон должен применяться "одинаково ко всем, чтобы поддерживать международное верховенство закона обеспечивать привлечение к ответственности тех, кто совершает гнусные преступления, и защищать права жертв".
Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС.
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В миреИзраильЮАРГаагаБиньямин НетаньяхуСирил РамафосаИсмаил ХанияХАМАСМеждународный уголовный судОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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