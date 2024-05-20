ЮАР приветствует решение МУС об ордерах на арест Нетаньяху
ЮАР приветствует решение прокурора МУС добиваться ордеров на арест Нетаньяху
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Южно-Африканская Республика (ЮАР) приветствует решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана добиваться ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны Йоава Галанта и трех лидеров палестинского движения ХАМАС в связи с конфликтом в секторе Газа.
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"ЮАР приветствует решение прокурора МУС Карима Хана по ходатайству о выдаче ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Израиля и трех лидеров ХАМАС в связи с предполагаемыми военными преступлениями и преступлениями против человечности в соответствии с Римским статутом МУС в контексте нынешнего конфликта в Газе", - говорится в заявлении, распространенном канцелярией президента ЮАР Сирила Рамафосы.
В канцелярии добавили, что закон должен применяться "одинаково ко всем, чтобы поддерживать международное верховенство закона обеспечивать привлечение к ответственности тех, кто совершает гнусные преступления, и защищать права жертв".
Ранее в понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС.