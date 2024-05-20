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Компании из 7 стран участвуют в выставке "Металлообработка-2024" в Москве - РИА Новости, 20.05.2024
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20:30 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/vystavka-1947288032.html
Компании из 7 стран участвуют в выставке "Металлообработка-2024" в Москве
Компании из 7 стран участвуют в выставке "Металлообработка-2024" в Москве - РИА Новости, 20.05.2024
Компании из 7 стран участвуют в выставке "Металлообработка-2024" в Москве
В центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась 24-я международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T20:30
2024-05-20T20:30
экономика
технологии
москва
михаил иванов
россия
экспоцентр
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась 24-я международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности", в ней участвуют 1,5 тысячи компаний из семи стран, передает корреспондент РИА Новости. Экспозиция выставки заняла все восемь павильонов "Экспоцентра". "Сегодня станкоинструментальная промышленность без преувеличения играет стратегическую роль в усилении технологического суверенитета нашей страны. За последние два года отрасль нарастила производство более чем в два раза и сейчас выпускает продукцию в объеме свыше 100 миллиардов рублей", - отметил на открытии выставки заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. Развитию промышленности, по словам заместителя министра, способствует и помощь со стороны государства. Среди наших традиционных мер поддержки спросом у производителей пользуются субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. За прошлый год нашим предприятиям было оказано соответствующей поддержки более чем на 950 миллионов рублей. Кроме того, в прошлом году мы поддержали российских производителей по механизму компенсации предоставленной скидки на общую сумму 1,4 миллиарда рублей", - сообщил Иванов. "Развитое станкостроение – одно из ключевых условий обретения Россией технологического суверенитета в соответствии с установками президента РФ. Надо обеспечивать максимальное отечественное наполнение всей продукции станкостроения и металлообработки", - отметил заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Константин Долгов. Сенатор отметил, что с момента проведения прошлой выставки в 2023 году отрасль выросла на 60%, и эта позитивная динамика является следствием мер поддержки со стороны государства. Но есть и проблемы, которые нужно решить. Главная – кадровая. "К 2030 году потребность в промперсонале возрастет на 66%. Нехватка кадров - это серьезный вызов. В связи с этим необходимо повышать производительность труда. Без ускоренного внедрения промышленных роботов нам не обойтись. А президент поставил задачу обеспечить место нашей страны в топ-25 государств по числу промышленных роботов к 2030 году. Робототехника – одно из ключевых, ударных направлений в промышленной сфере", - подчеркнул Долгов. Как рассказал на открытии выставки заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы Александр Спиридонов, в настоящий момент одной из главнейших задач промышленности является снижение трудоемкости – автоматизация, цифровизация, роботизация, внедрение новых и аддитивных технологий. "Это очень сложная система, которая начинается даже не с производства, а с науки. Важно, чтобы были серьезные программы поддержки фундаментальной и исследовательской науки со стороны государства", - подчеркнул Спиридонов. Общаясь с журналистами президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил результативность мер господдержки отрасли. "Самое главное, что отрасль развивается. Сейчас этому направлению уделяется огромное внимание со стороны правительства, со стороны Минпромторга. Это касается не только производителей, но и мер поддержки науки", - подчеркнул Катырин. По информации генерального директора АО "Экспоцентр" Максима Фатеева, объемы выставки по сравнению с 2023 годом увеличились по площади на 30%, а по количеству участников – на 25%. "Широко представлены на выставке две тенденции современной металоообработки: это интеллектуальные станки с использованием элементов ИИ и лазерные технологии, которые делают продукцию более точной", - рассказал журналистам Фатеев.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945102525.html
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экономика, технологии, москва, михаил иванов, россия, экспоцентр, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, константин долгов, сергей катырин
Экономика, Технологии, Москва, Михаил Иванов, Россия, Экспоцентр, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Совет Федерации РФ, Константин Долгов, Сергей Катырин

Компании из 7 стран участвуют в выставке "Металлообработка-2024" в Москве

© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"Выставка "Металлообработка-2024" в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр"
Выставка Металлообработка-2024 в центральном выставочном комплексе Экспоцентр - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"
Выставка "Металлообработка-2024" в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр"
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась 24-я международная специализированная выставка "Оборудование, приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности", в ней участвуют 1,5 тысячи компаний из семи стран, передает корреспондент РИА Новости.
Экспозиция выставки заняла все восемь павильонов "Экспоцентра".
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"Сегодня станкоинструментальная промышленность без преувеличения играет стратегическую роль в усилении технологического суверенитета нашей страны. За последние два года отрасль нарастила производство более чем в два раза и сейчас выпускает продукцию в объеме свыше 100 миллиардов рублей", - отметил на открытии выставки заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.
Развитию промышленности, по словам заместителя министра, способствует и помощь со стороны государства.
Среди наших традиционных мер поддержки спросом у производителей пользуются субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. За прошлый год нашим предприятиям было оказано соответствующей поддержки более чем на 950 миллионов рублей. Кроме того, в прошлом году мы поддержали российских производителей по механизму компенсации предоставленной скидки на общую сумму 1,4 миллиарда рублей", - сообщил Иванов.
"Развитое станкостроение – одно из ключевых условий обретения Россией технологического суверенитета в соответствии с установками президента РФ. Надо обеспечивать максимальное отечественное наполнение всей продукции станкостроения и металлообработки", - отметил заместитель председателя комитета по экономической политике Совета Федерации Константин Долгов.
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Сенатор отметил, что с момента проведения прошлой выставки в 2023 году отрасль выросла на 60%, и эта позитивная динамика является следствием мер поддержки со стороны государства. Но есть и проблемы, которые нужно решить. Главная – кадровая.
"К 2030 году потребность в промперсонале возрастет на 66%. Нехватка кадров - это серьезный вызов. В связи с этим необходимо повышать производительность труда. Без ускоренного внедрения промышленных роботов нам не обойтись. А президент поставил задачу обеспечить место нашей страны в топ-25 государств по числу промышленных роботов к 2030 году. Робототехника – одно из ключевых, ударных направлений в промышленной сфере", - подчеркнул Долгов.
Как рассказал на открытии выставки заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы Александр Спиридонов, в настоящий момент одной из главнейших задач промышленности является снижение трудоемкости – автоматизация, цифровизация, роботизация, внедрение новых и аддитивных технологий.
"Это очень сложная система, которая начинается даже не с производства, а с науки. Важно, чтобы были серьезные программы поддержки фундаментальной и исследовательской науки со стороны государства", - подчеркнул Спиридонов.
Общаясь с журналистами президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил результативность мер господдержки отрасли.
"Самое главное, что отрасль развивается. Сейчас этому направлению уделяется огромное внимание со стороны правительства, со стороны Минпромторга. Это касается не только производителей, но и мер поддержки науки", - подчеркнул Катырин.
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По информации генерального директора АО "Экспоцентр" Максима Фатеева, объемы выставки по сравнению с 2023 годом увеличились по площади на 30%, а по количеству участников – на 25%.
"Широко представлены на выставке две тенденции современной металоообработки: это интеллектуальные станки с использованием элементов ИИ и лазерные технологии, которые делают продукцию более точной", - рассказал журналистам Фатеев.
 
ЭкономикаТехнологииМоскваМихаил ИвановРоссияЭкспоцентрМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Совет Федерации РФКонстантин ДолговСергей Катырин
 
 
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