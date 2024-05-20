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Адвокат назвал втягивание Треповой в "шпионские игры" спецоперацией СБУ - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:00 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/trepova-1947158115.html
Адвокат назвал втягивание Треповой в "шпионские игры" спецоперацией СБУ
Адвокат назвал втягивание Треповой в "шпионские игры" спецоперацией СБУ - РИА Новости, 20.05.2024
Адвокат назвал втягивание Треповой в "шпионские игры" спецоперацией СБУ
Защита Дарьи Треповой, обвиняемой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, считает, что её втягивание в преступление можно... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:00
2024-05-20T12:00
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
санкт-петербург
россия
дарья трепова
владлен татарский
служба безопасности украины
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Защита Дарьи Треповой, обвиняемой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, считает, что её втягивание в преступление можно назвать специальной операцией СБУ Украины, передает корреспондент из Апелляционного военного суда. Сегодня суд рассмотрит жалобу защиты и прокурора на приговор девушке. По словам её адвоката Даниила Бермана, Треповой "захотелось поиграть в шпионские игры" из-за воздействия на неё извне. "Всё начиналось с фотографирования, её постепенно в это втягивали. Это была специальная операция СБУ Украины", - заявил адвокат. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. Двадцать пятого января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей. В ходе рассмотрения дела по существу девушка заявила, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения, в этой связи она признала вину лишь частично. Однако в СК РФ заявили, что Трепова знала о взрывчатке — это подтверждается ее перепиской со знакомой и следами взрывчатого вещества в арендованной квартире. По версии следствия, журналист Роман Попков завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта, а член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов передал ей через доставку роковую статуэтку.
https://ria.ru/20240321/arest-1934704278.html
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происшествия, украина, санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский, служба безопасности украины, взрыв в кафе в петербурге
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Санкт-Петербург, Россия, Дарья Трепова, Владлен Татарский, Служба безопасности Украины, Взрыв в кафе в Петербурге
Адвокат назвал втягивание Треповой в "шпионские игры" спецоперацией СБУ

Защита Треповой считает, что СБУ специально втянула ее в преступление

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДарья Трепова
Дарья Трепова - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дарья Трепова. Архивное фото
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Защита Дарьи Треповой, обвиняемой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, считает, что её втягивание в преступление можно назвать специальной операцией СБУ Украины, передает корреспондент из Апелляционного военного суда.
Сегодня суд рассмотрит жалобу защиты и прокурора на приговор девушке. По словам её адвоката Даниила Бермана, Треповой "захотелось поиграть в шпионские игры" из-за воздействия на неё извне. "Всё начиналось с фотографирования, её постепенно в это втягивали. Это была специальная операция СБУ Украины", - заявил адвокат.
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Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
Двадцать пятого января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.
В ходе рассмотрения дела по существу девушка заявила, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения, в этой связи она признала вину лишь частично. Однако в СК РФ заявили, что Трепова знала о взрывчатке — это подтверждается ее перепиской со знакомой и следами взрывчатого вещества в арендованной квартире. По версии следствия, журналист Роман Попков завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта, а член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов передал ей через доставку роковую статуэтку.
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Трепова до вступления приговора в силу будет находиться в СИЗО в Петербурге
27 января, 19:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаСанкт-ПетербургРоссияДарья ТреповаВладлен ТатарскийСлужба безопасности УкраиныВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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