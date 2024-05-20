Адвокат назвал втягивание Треповой в "шпионские игры" спецоперацией СБУ
Защита Треповой считает, что СБУ специально втянула ее в преступление
Дарья Трепова. Архивное фото
ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Защита Дарьи Треповой, обвиняемой по делу о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, считает, что её втягивание в преступление можно назвать специальной операцией СБУ Украины, передает корреспондент из Апелляционного военного суда.
Сегодня суд рассмотрит жалобу защиты и прокурора на приговор девушке. По словам её адвоката Даниила Бермана, Треповой "захотелось поиграть в шпионские игры" из-за воздействия на неё извне. "Всё начиналось с фотографирования, её постепенно в это втягивали. Это была специальная операция СБУ Украины", - заявил адвокат.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
Двадцать пятого января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.
В ходе рассмотрения дела по существу девушка заявила, что не знала о бомбе и думала, что в статуэтке находится устройство для слежения, в этой связи она признала вину лишь частично. Однако в СК РФ заявили, что Трепова знала о взрывчатке — это подтверждается ее перепиской со знакомой и следами взрывчатого вещества в арендованной квартире. По версии следствия, журналист Роман Попков завербовал Трепову и руководил подготовкой теракта, а член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов передал ей через доставку роковую статуэтку.