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Вдова военкора Татарского удовлетворена решением суда - РИА Новости, 20.05.2024
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13:57 20.05.2024 (обновлено: 13:59 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/tatarskiy-1947190367.html
Вдова военкора Татарского удовлетворена решением суда
Вдова военкора Татарского удовлетворена решением суда - РИА Новости, 20.05.2024
Вдова военкора Татарского удовлетворена решением суда
ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Вдова погибшего в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга военкора Владлена Татарского заявила РИА Новости,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:57
2024-05-20T13:59
происшествия
санкт-петербург
россия
дарья трепова
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Вдова погибшего в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга военкора Владлена Татарского заявила РИА Новости, что ее устроило решение Апелляционного военного суда по делу Дарьи Треповой. "Я удовлетворена решением", - сказала Валерия Фомина. Сегодня Апелляционный военный суд отклонил как жалобу защиты, так и апелляционное представление прокуратуры на 27-летний приговор Треповой, приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время, Трепову ждет этапирование в колонию. В суде Трепова принесла извинения Фоминой, сделать это ранее ей, по собственному признанию, не хватило духа. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам.
https://ria.ru/20240119/trepova-1922346458.html
https://ria.ru/20231010/tatarskiy-1901675566.html
https://ria.ru/20240416/sud-1940286245.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Дарья Трепова, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Вдова военкора Татарского удовлетворена решением суда

Вдова Владлена Татарского удовлетворена решением суда по делу Треповой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДарья Трепова у здания Басманного суда
Дарья Трепова у здания Басманного суда - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дарья Трепова у здания Басманного суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Вдова погибшего в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга военкора Владлена Татарского заявила РИА Новости, что ее устроило решение Апелляционного военного суда по делу Дарьи Треповой.
"Я удовлетворена решением", - сказала Валерия Фомина.
Дарья Трепова в суде - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии
19 января, 14:31
Сегодня Апелляционный военный суд отклонил как жалобу защиты, так и апелляционное представление прокуратуры на 27-летний приговор Треповой, приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время, Трепову ждет этапирование в колонию.
В суде Трепова принесла извинения Фоминой, сделать это ранее ей, по собственному признанию, не хватило духа.
Место взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
СК завершил уголовное дело о теракте, в котором погиб Владлен Татарский
10 октября 2023, 10:36
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам.
Дарья Трепова в суде - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой
16 апреля, 01:22
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияДарья ТреповаВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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