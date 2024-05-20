Вдова военкора Татарского удовлетворена решением суда
Вдова Владлена Татарского удовлетворена решением суда по делу Треповой
Дарья Трепова у здания Басманного суда. Архивное фото
ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Вдова погибшего в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга военкора Владлена Татарского заявила РИА Новости, что ее устроило решение Апелляционного военного суда по делу Дарьи Треповой.
"Я удовлетворена решением", - сказала Валерия Фомина.
Обвинение запросило для Треповой 28 лет колонии
19 января, 14:31
Сегодня Апелляционный военный суд отклонил как жалобу защиты, так и апелляционное представление прокуратуры на 27-летний приговор Треповой, приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время, Трепову ждет этапирование в колонию.
В суде Трепова принесла извинения Фоминой, сделать это ранее ей, по собственному признанию, не хватило духа.
СК завершил уголовное дело о теракте, в котором погиб Владлен Татарский
10 октября 2023, 10:36
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам.
В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой
16 апреля, 01:22