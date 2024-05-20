https://ria.ru/20240520/tatarskiy-1947190367.html

Вдова военкора Татарского удовлетворена решением суда

Вдова военкора Татарского удовлетворена решением суда - РИА Новости, 20.05.2024

Вдова военкора Татарского удовлетворена решением суда

ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Вдова погибшего в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга военкора Владлена Татарского заявила РИА Новости,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:57

2024-05-20T13:57

2024-05-20T13:59

происшествия

санкт-петербург

россия

дарья трепова

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

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ВЛАСИХА (Московская обл.), 20 мая - РИА Новости. Вдова погибшего в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга военкора Владлена Татарского заявила РИА Новости, что ее устроило решение Апелляционного военного суда по делу Дарьи Треповой. "Я удовлетворена решением", - сказала Валерия Фомина. Сегодня Апелляционный военный суд отклонил как жалобу защиты, так и апелляционное представление прокуратуры на 27-летний приговор Треповой, приговор вступил в законную силу, он подлежит исполнению в ближайшее время, Трепову ждет этапирование в колонию. В суде Трепова принесла извинения Фоминой, сделать это ранее ей, по собственному признанию, не хватило духа. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам.

https://ria.ru/20240119/trepova-1922346458.html

https://ria.ru/20231010/tatarskiy-1901675566.html

https://ria.ru/20240416/sud-1940286245.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге