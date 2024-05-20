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Сын Хаменеи станет главным кандидатом в преемники отца, сообщили СМИ

Сын Хаменеи станет главным кандидатом в преемники отца, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2024

Сын Хаменеи станет главным кандидатом в преемники отца, сообщили СМИ

Моджтаба Хаменеи, сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи, станет главным кандидатом в преемники отца после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:07

2024-05-20T11:07

2024-05-20T13:02

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politico

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Моджтаба Хаменеи, сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи, станет главным кандидатом в преемники отца после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, пишет газета Politico со ссылкой на эксперта. Издание отмечает, что Раиси на протяжении последних нескольких лет считался потенциальным претендентом на то, чтобы сменить Хаменеи на посту верховного лидера исламской республики. "Его смерть укрепит веру многих иранцев и наблюдающих за ситуацией в Иране в то, что сын Хаменеи, Моджтаба, станет лидером в гонке за то, чтобы стать преемником своего отца", - говорится в сообщении. По словам старшего научного сотрудника вашингтонского Фонда защиты демократий Бехнама Бен Талеблу, гибель Раиси сужает круг кандидатур на должность верховного лидера Ирана. "Одним из потенциальных кандидатов является сын Хаменеи", - отметил эксперт. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

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в мире, иран, азербайджан, али хаменеи, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, politico, крушение вертолета президента ирана