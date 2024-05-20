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Железнодорожная инфраструктура новых регионов получит 11 миллиардов рублей
Железнодорожная инфраструктура новых регионов получит 11 миллиардов рублей - РИА Новости, 20.05.2024
Железнодорожная инфраструктура новых регионов получит 11 миллиардов рублей
Железнодорожная инфраструктура в новых регионах РФ в 2024 году получит на восстановление 11 миллиардов рублей, сообщил Росжелдор. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:01
2024-05-20T17:01
2024-05-20T17:01
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донецкая железная дорога
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Железнодорожная инфраструктура в новых регионах РФ в 2024 году получит на восстановление 11 миллиардов рублей, сообщил Росжелдор. Деятельность на территории новых регионов ведет подведомственное Росжелдору ФГУП "Железные дороги Новороссии". Предприятие создано в мае 2023 года для объединения железных дорог новых регионов: ГУП ДНР "Донецкая железная дорога", ГУП ЛНР "Луганская железная дорога", ГУП "Херсонская железная дорога", ГП "Мелитопольская железная дорога" и Трансграничный концерн "Железные дороги Донбасса". "Одиннадцать миллиардов рублей будет направлено в 2024 году на восстановление железнодорожной инфраструктуры на территории новых регионов", - говорится в сообщении Росжелдора. Замруководителя Росжелдора Александр Батюк на совещании в Совете Федерации, посвященном восстановлению экономического потенциала, в том числе портовой инфраструктуры, Азовского моря, сообщил, что в первую очередь, задача восстановить разрушенные объекты: депо, контактную сеть - и капитально отремонтировать пути. По его словам, которые привели в Росжелдоре, за 2023 год порядка 9,6 миллиарда рублей уже направлено и выполнен огромный пласт работы для восстановления инфраструктуры и поддержания ее в работоспособном состоянии. Батюк добавил, что по итогам 2024 года объем перевезенных грузов на сети ФГУП "Железные дороги Новороссии" может достичь 22,5 миллиона тонн. Всего с января по апрель 2024 года объем грузоперевозок составил порядка 6,2 миллиона тонн, что выше планового показателя на 5,2%.
https://ria.ru/20240403/regiony-1937674741.html
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экономика, жкх, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), донецкая железная дорога, совет федерации рф
Экономика, ЖКХ, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Донецкая железная дорога, Совет Федерации РФ
Железнодорожная инфраструктура новых регионов получит 11 миллиардов рублей
Росжелдор: на восстановление ж/д новых регионов выделят 11 млрд рублей