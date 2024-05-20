https://ria.ru/20240520/raisi-1947133932.html

В Иране из-за гибели Раиси объявили пятидневный траур

В Иране из-за гибели Раиси объявили пятидневный траур - РИА Новости, 20.05.2024

В Иране из-за гибели Раиси объявили пятидневный траур

Пятидневный траур по погибшему президенту Ирана Эбрахиму Раиси и сопровождавшим его лицам объявлен в Иране, сообщил в понедельник Верховный лидер страны аятолла РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:14

2024-05-20T11:14

2024-05-20T11:34

в мире

иран

али хаменеи

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

ибрахим раиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947106370_33:0:1274:698_1920x0_80_0_0_dccaee43e66068a62b337f39d1e0d381.jpg

ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Пятидневный траур по погибшему президенту Ирана Эбрахиму Раиси и сопровождавшим его лицам объявлен в Иране, сообщил в понедельник Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи."Объявляю пятидневный общественный траур и выражаю соболезнования дорогому народу Ирана", - приводит агентство Tasnim слова Хаменеи. Он также подчеркнул, что согласно статье 131 конституции, Мохаммад Мохбер "становится руководителем исполнительной власти и обязан договориться с главами законодательной и судебной власти об избрании нового президента в течение следующих 50 дней".Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Согласно конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней. Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947110053.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, али хаменеи, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана, ибрахим раиси