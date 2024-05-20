https://ria.ru/20240520/raisi-1947133126.html

Церемония похорон Раиси пройдет 21 мая в Тебризе

Церемония похорон Раиси пройдет 21 мая в Тебризе - РИА Новости, 20.05.2024

Церемония похорон Раиси пройдет 21 мая в Тебризе

Церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, погибших при крушении вертолета, пройдет во вторник, 21 мая, в городе Тебриз, заявил РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:10

2024-05-20T11:10

2024-05-20T11:23

тебриз

иран

в мире

ибрахим раиси

крушение вертолета президента ирана

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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Церемония похорон президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, погибших при крушении вертолета, пройдет во вторник, 21 мая, в городе Тебриз, заявил высокопоставленный чиновник при губернаторе провинции Восточный Азербайджан по административно-политическим и избирательным вопросам Хасан Хакикиян, слова которого приводит агентство Tasnim."Церемония похорон президента и его спутников пройдет завтра в Тебризе. Тела погибших в результате крушения вертолета отправятся в Тебриз. Сперва пройдет судебно-медицинская экспертиза", - сказал Хакикиян.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947127510.html

тебриз

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тебриз, иран, в мире, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана