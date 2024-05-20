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В Петербурге пассажир упал с платформы на железнодорожные пути
В Петербурге пассажир упал с платформы на железнодорожные пути - РИА Новости, 20.05.2024
В Петербурге пассажир упал с платформы на железнодорожные пути
Пассажир упал с платформы на Московском вокзале Петербурга на железнодорожные пути, его зацепил поезд, сейчас мужчина в больнице, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:14
2024-05-20T16:14
2024-05-20T16:14
происшествия
санкт-петербург
северо-западная транспортная прокуратура
происшествия – радио sputnik
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Пассажир упал с платформы на Московском вокзале Петербурга на железнодорожные пути, его зацепил поезд, сейчас мужчина в больнице, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования мужчины на Московском вокзале, который упал между 6 платформой и поездом. Подняться на перрон он не смог, поезд в движении зацепил его и протащил за составом несколько метров", - говорится в сообщении. Мужчина госпитализирован в Мариинскую больницу. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.
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происшествия, санкт-петербург, северо-западная транспортная прокуратура, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Санкт-Петербург, Северо-Западная транспортная прокуратура, Происшествия – Радио Sputnik
В Петербурге пассажир упал с платформы на железнодорожные пути
Пассажир упал с платформы на Московском вокзале Петербурга, его зацепил поезд