https://ria.ru/20240520/prestuplenie-1947147068.html

Жительница Красноярского края избила девочку из-за электронной сигареты

Жительница Красноярского края избила девочку из-за электронной сигареты - РИА Новости, 20.05.2024

Жительница Красноярского края избила девочку из-за электронной сигареты

Жительница Назарово в Красноярском крае избила 12-летнюю девочку, подумав, что она украла её электронную сигарету, полицейские выясняют обстоятельства... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:38

2024-05-20T11:38

2024-05-20T11:38

происшествия

здоровье - общество

красноярский край

назарово

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155513/85/1555138570_0:71:1152:719_1920x0_80_0_0_54101a87745f2db821b54886b60c3195.jpg

КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Жительница Назарово в Красноярском крае избила 12-летнюю девочку, подумав, что она украла её электронную сигарету, полицейские выясняют обстоятельства происшествия, сообщает УМВД РФ по Красноярскому краю. Сообщение о госпитализации подростка с травмами головы в полицию поступило 10 мая из медицинского учреждения. По предварительной информации, за день до этого девочка ночевала у подруги. В какой-то момент мать приятельницы не обнаружила дома своей электронной сигареты и посчитала, что к пропаже причастна гостья. "В ходе выяснения обстоятельств женщина 1994 года рождения нанесла девочке несколько ударов по голове. Скорую помощь несовершеннолетней вызвала соседка обидчицы", - говорится в сообщении ведомства. В МВД отмечают, что после установления степени вреда здоровья подростку будет принято решение в соответствии с законодательством. К разбирательствам также подключились сотрудники ПДН.

https://ria.ru/20240520/devochka-1947128706.html

https://ria.ru/20240519/ubiystvo-1946993960.html

красноярский край

назарово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, красноярский край, назарово, россия