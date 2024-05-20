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Жительница Красноярского края избила девочку из-за электронной сигареты - РИА Новости, 20.05.2024
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11:38 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/prestuplenie-1947147068.html
Жительница Красноярского края избила девочку из-за электронной сигареты
Жительница Красноярского края избила девочку из-за электронной сигареты - РИА Новости, 20.05.2024
Жительница Красноярского края избила девочку из-за электронной сигареты
Жительница Назарово в Красноярском крае избила 12-летнюю девочку, подумав, что она украла её электронную сигарету, полицейские выясняют обстоятельства... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:38
2024-05-20T11:38
происшествия
здоровье - общество
красноярский край
назарово
россия
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КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Жительница Назарово в Красноярском крае избила 12-летнюю девочку, подумав, что она украла её электронную сигарету, полицейские выясняют обстоятельства происшествия, сообщает УМВД РФ по Красноярскому краю. Сообщение о госпитализации подростка с травмами головы в полицию поступило 10 мая из медицинского учреждения. По предварительной информации, за день до этого девочка ночевала у подруги. В какой-то момент мать приятельницы не обнаружила дома своей электронной сигареты и посчитала, что к пропаже причастна гостья. "В ходе выяснения обстоятельств женщина 1994 года рождения нанесла девочке несколько ударов по голове. Скорую помощь несовершеннолетней вызвала соседка обидчицы", - говорится в сообщении ведомства. В МВД отмечают, что после установления степени вреда здоровья подростку будет принято решение в соответствии с законодательством. К разбирательствам также подключились сотрудники ПДН.
https://ria.ru/20240520/devochka-1947128706.html
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происшествия, здоровье - общество, красноярский край, назарово, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Красноярский край, Назарово, Россия
Жительница Красноярского края избила девочку из-за электронной сигареты

УМВД: жительница Красноярского края избила 12-летнюю подругу своей дочери

© Depositphotos.com / grinvaldsДевушка курит электронную сигарету
Девушка курит электронную сигарету - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Depositphotos.com / grinvalds
Девушка курит электронную сигарету. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 мая - РИА Новости. Жительница Назарово в Красноярском крае избила 12-летнюю девочку, подумав, что она украла её электронную сигарету, полицейские выясняют обстоятельства происшествия, сообщает УМВД РФ по Красноярскому краю.
Сообщение о госпитализации подростка с травмами головы в полицию поступило 10 мая из медицинского учреждения. По предварительной информации, за день до этого девочка ночевала у подруги. В какой-то момент мать приятельницы не обнаружила дома своей электронной сигареты и посчитала, что к пропаже причастна гостья.
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"В ходе выяснения обстоятельств женщина 1994 года рождения нанесла девочке несколько ударов по голове. Скорую помощь несовершеннолетней вызвала соседка обидчицы", - говорится в сообщении ведомства.
В МВД отмечают, что после установления степени вреда здоровья подростку будет принято решение в соответствии с законодательством. К разбирательствам также подключились сотрудники ПДН.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоКрасноярский крайНазаровоРоссия
 
 
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