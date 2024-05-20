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При обстреле Свердловска в ЛНР поврежден склад с ГСМ - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:52 20.05.2024 (обновлено: 23:57 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/obstrel-1947296705.html
При обстреле Свердловска в ЛНР поврежден склад с ГСМ
При обстреле Свердловска в ЛНР поврежден склад с ГСМ - РИА Новости, 20.05.2024
При обстреле Свердловска в ЛНР поврежден склад с ГСМ
Склад с горюче-смазочными материалами получил повреждения в результате ракетного удара со стороны украинских войск с применением кассетных боеприпасов по... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T21:52
2024-05-20T23:57
в мире
свердловск
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Склад с горюче-смазочными материалами получил повреждения в результате ракетного удара со стороны украинских войск с применением кассетных боеприпасов по Свердловску в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. "Второй раз за сутки украинские националисты обстреляли территорию Луганской Народной Республики. В результате ракетного удара с применением кассетных боеприпасов по Свердловску поврежден склад с горюче-смазочными материалами", - написал Пасечник.Глава ЛНР добавил, что на месте работают все аварийные службы, устраняющие последствия удара со стороны ВСУ. Он отметил, что данные по пострадавшим сейчас уточняются. Пасечник подчеркнул, что к месту происшествия прибыл мэр Свердловска Андрей Сухачев. Сам глава республики заверил, что держит ситуацию под контролем. Ранее в понедельник представитель силовых структур сообщил РИА Новости, что ВСУ совершили ракетный удар в район Свердловска в ЛНР.
https://ria.ru/20240520/udar-1947281186.html
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свердловск
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в мире, свердловск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
В мире, Свердловск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Свердловска в ЛНР поврежден склад с ГСМ

Пасечник: ВСУ обстреляли Свердловск в ЛНР, загорелся склад ГСМ

© Фото : МЧС ЛНРПожар в одном районов ЛНР
Пожар в одном районов ЛНР - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : МЧС ЛНР
Пожар в одном районов ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Склад с горюче-смазочными материалами получил повреждения в результате ракетного удара со стороны украинских войск с применением кассетных боеприпасов по Свердловску в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.
"Второй раз за сутки украинские националисты обстреляли территорию Луганской Народной Республики. В результате ракетного удара с применением кассетных боеприпасов по Свердловску поврежден склад с горюче-смазочными материалами", - написал Пасечник.
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Глава ЛНР добавил, что на месте работают все аварийные службы, устраняющие последствия удара со стороны ВСУ. Он отметил, что данные по пострадавшим сейчас уточняются.
Пасечник подчеркнул, что к месту происшествия прибыл мэр Свердловска Андрей Сухачев. Сам глава республики заверил, что держит ситуацию под контролем.
Ранее в понедельник представитель силовых структур сообщил РИА Новости, что ВСУ совершили ракетный удар в район Свердловска в ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСвердловскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы Украины
 
 
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