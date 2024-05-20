https://ria.ru/20240520/obstrel-1947296705.html

При обстреле Свердловска в ЛНР поврежден склад с ГСМ

При обстреле Свердловска в ЛНР поврежден склад с ГСМ - РИА Новости, 20.05.2024

При обстреле Свердловска в ЛНР поврежден склад с ГСМ

Склад с горюче-смазочными материалами получил повреждения в результате ракетного удара со стороны украинских войск с применением кассетных боеприпасов по... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T21:52

2024-05-20T21:52

2024-05-20T23:57

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ЛУГАНСК, 20 мая - РИА Новости. Склад с горюче-смазочными материалами получил повреждения в результате ракетного удара со стороны украинских войск с применением кассетных боеприпасов по Свердловску в ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. "Второй раз за сутки украинские националисты обстреляли территорию Луганской Народной Республики. В результате ракетного удара с применением кассетных боеприпасов по Свердловску поврежден склад с горюче-смазочными материалами", - написал Пасечник.Глава ЛНР добавил, что на месте работают все аварийные службы, устраняющие последствия удара со стороны ВСУ. Он отметил, что данные по пострадавшим сейчас уточняются. Пасечник подчеркнул, что к месту происшествия прибыл мэр Свердловска Андрей Сухачев. Сам глава республики заверил, что держит ситуацию под контролем. Ранее в понедельник представитель силовых структур сообщил РИА Новости, что ВСУ совершили ракетный удар в район Свердловска в ЛНР.

https://ria.ru/20240520/udar-1947281186.html

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

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Наталья Макарова

в мире, свердловск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины