Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые раскрыли тайны древних камней - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:00 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/nauka-1946692730.html
Российские ученые раскрыли тайны древних камней
Российские ученые раскрыли тайны древних камней - РИА Новости, 20.05.2024
Российские ученые раскрыли тайны древних камней
Ученые обнаружили более десятка камней с петроглифами в Красноярском крае, относящихся к периоду со II в. до н.э. по II в. н.э. Воссозданные с помощью... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T03:00
2024-05-20T03:00
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
россия
красноярский край
санкт-петербург
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946717649_0:970:2048:2122_1920x0_80_0_0_2aadac8ddb2b2e2be3851366490a4d2e.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ученые обнаружили более десятка камней с петроглифами в Красноярском крае, относящихся к периоду со II в. до н.э. по II в. н.э. Воссозданные с помощью 3D-моделей грани с изображениями позволили установить разновременность рисунков, относящихся к разным древним культурам, сообщили в пресс-службе Кемеровского государственного университета (КемГУ).Специалисты КемГУ в ходе исследования погребальных конструкций Тепсейского могильника (Краснотуранский район Красноярского края) открыли новые изображения, рассказывающие об отличительных особенностях воинов, а также свидетельствующие о проведении в регионе погребальных обрядов, сопровождавшихся нанесением на камни рисунков в тесинское время.На месте был проведен стратиграфический (последовательность нанесения рисунков, перекрывающих друг друга) и стилистический анализы изображений, проанализированы приемы нанесения изображений, позволяющих определить примерный возраст некоторых рисунков. Всего специалисты проанализировали более 80 граней с изображениями.“Рисунки под горой Тепсей наносились на камни тагарских курганов в разное время, поскольку эти камни находятся в свободном доступе. Тесинцы, как и другие более поздние группы населения, приходили сюда и во время (или приурочивая к ним) похорон, жертвоприношений, поминок, наносили рисунки на камни. Поэтому помимо тагарских, здесь много рисунков тесинских, таштыкских, тюркских, хакасских. То есть они разновременны”, — рассказала директор института истории и международных отношений КемГУ Ольга Советова.Ученые восстановили в 3D-модели граней, которые позволили увидеть на поверхности камней новые детали изображений, что дало возможность смысловой расшифровки композиций.По словам исследователей, основными сюжетами тесинских петроглифов являются сцены охоты и баталий: воины с оружием, всадники, пронзенные стрелами животные. Например, оленуха, укрывающая под животом детеныша; человек, стоящий на спине животного; и даже антропоморфные персонажи, изображенные в "позе лотоса" со змеей в руке, а также перевернутые (умершие) персонажи.Изображения на курганных камнях, датируемые более поздним временем, содержат другие сюжеты. Например, многофигурные таштыкские сцены, выполненные тонкими резными линиями: зубастые хищники, преследующие добычу, грузные быки, парящие птицы, лоси, многочисленные тамги и знаки, относящиеся к средневековью и новому времени.Полученные результаты представлены на Международной научной конференции молодых ученых "Актуальная археология" в Институте истории материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург). В мае 2024 года планируется организация археологической экспедиции на Тепсей для продолжения полевого документирования изображений на курганных камнях современными методами (в том числе создание ЗD-моделей).Полученные материалы позволят уточнить хронологию некоторых петроглифов и войдут в монографию по наскальному искусству на курганных камнях под горой Тепсей, издание которой планируется в 2025 году.Исследование выполняется в рамках гранта Российского научного фонда.
https://ria.ru/20230927/nauka-1898437738.html
https://ria.ru/20231127/arkheologiya-1912021703.html
https://ria.ru/20240411/skif-1939088585.html
россия
красноярский край
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946717649_0:778:2048:2314_1920x0_80_0_0_e8633b4c67908e4bb53f9ff53b961879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, красноярский край, санкт-петербург, российская академия наук, российский научный фонд, кемеровский государственный университет, социальный навигатор, что не найдешь в учебнике
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Российская академия наук, Российский научный фонд, Кемеровский государственный университет, Социальный навигатор, Что не найдешь в учебнике

Российские ученые раскрыли тайны древних камней

© Фото : КемГУ/Ольга СоветоваПетроглифы. Тепсейский археологический район
Петроглифы. Тепсейский археологический район - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : КемГУ/Ольга Советова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ученые обнаружили более десятка камней с петроглифами в Красноярском крае, относящихся к периоду со II в. до н.э. по II в. н.э. Воссозданные с помощью 3D-моделей грани с изображениями позволили установить разновременность рисунков, относящихся к разным древним культурам, сообщили в пресс-службе Кемеровского государственного университета (КемГУ).
Специалисты КемГУ в ходе исследования погребальных конструкций Тепсейского могильника (Краснотуранский район Красноярского края) открыли новые изображения, рассказывающие об отличительных особенностях воинов, а также свидетельствующие о проведении в регионе погребальных обрядов, сопровождавшихся нанесением на камни рисунков в тесинское время.
Черепа с созданными на них глиняными масками, относящимися к погребению тесинской археологической культуры. Фото раскопок 2021 г. Археологический памятник Уйтаг-5 в Аскизском районе Республики Хакасия. Институт археологии и этнографии СО РАН/Евгений Богданов - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Найдены легендарные воины Сибири? Ученые пришли к неожиданным выводам
27 сентября 2023, 03:00
На месте был проведен стратиграфический (последовательность нанесения рисунков, перекрывающих друг друга) и стилистический анализы изображений, проанализированы приемы нанесения изображений, позволяющих определить примерный возраст некоторых рисунков. Всего специалисты проанализировали более 80 граней с изображениями.
“Рисунки под горой Тепсей наносились на камни тагарских курганов в разное время, поскольку эти камни находятся в свободном доступе. Тесинцы, как и другие более поздние группы населения, приходили сюда и во время (или приурочивая к ним) похорон, жертвоприношений, поминок, наносили рисунки на камни. Поэтому помимо тагарских, здесь много рисунков тесинских, таштыкских, тюркских, хакасских. То есть они разновременны”, — рассказала директор института истории и международных отношений КемГУ Ольга Советова.
© Фото : КемГУ/Ольга СоветоваПетроглифы. Тепсейский археологический район
Петроглифы. Тепсейский археологический район
Петроглифы. Тепсейский археологический район
© Фото : КемГУ/Ольга Советова
1 из 7
© Фото : КемГУ/Ольга СоветоваПетроглифы. Тепсейский археологический район
Петроглифы. Тепсейский археологический район
Петроглифы. Тепсейский археологический район
© Фото : КемГУ/Ольга Советова
2 из 7
© Фото : КемГУ/Ольга СоветоваПетроглифы. Тепсейский археологический район
Петроглифы. Тепсейский археологический район
Петроглифы. Тепсейский археологический район
© Фото : КемГУ/Ольга Советова
3 из 7
© Фото : КемГУ/Ольга СоветоваПетроглифы. Тепсейский археологический район
Петроглифы. Тепсейский археологический район
Петроглифы. Тепсейский археологический район
© Фото : КемГУ/Ольга Советова
4 из 7
© Фото : КемГУ/Ольга СоветоваПетроглифы. Тепсейский археологический район
Петроглифы. Тепсейский археологический район
Петроглифы. Тепсейский археологический район
© Фото : КемГУ/Ольга Советова
5 из 7
© Фото : КемГУ/Ольга СоветоваПетроглифы. Тепсейский археологический район
Петроглифы. Тепсейский археологический район
Петроглифы. Тепсейский археологический район
© Фото : КемГУ/Ольга Советова
6 из 7
© Фото : КемГУ/Ольга СоветоваТепсейский археологический район
Тепсейский археологический район
Тепсейский археологический район
© Фото : КемГУ/Ольга Советова
7 из 7
Петроглифы. Тепсейский археологический район
© Фото : КемГУ/Ольга Советова
1 из 7
Петроглифы. Тепсейский археологический район
© Фото : КемГУ/Ольга Советова
2 из 7
Петроглифы. Тепсейский археологический район
© Фото : КемГУ/Ольга Советова
3 из 7
Петроглифы. Тепсейский археологический район
© Фото : КемГУ/Ольга Советова
4 из 7
Петроглифы. Тепсейский археологический район
© Фото : КемГУ/Ольга Советова
5 из 7
Петроглифы. Тепсейский археологический район
© Фото : КемГУ/Ольга Советова
6 из 7
Тепсейский археологический район
© Фото : КемГУ/Ольга Советова
7 из 7
Ученые восстановили в 3D-модели граней, которые позволили увидеть на поверхности камней новые детали изображений, что дало возможность смысловой расшифровки композиций.
По словам исследователей, основными сюжетами тесинских петроглифов являются сцены охоты и баталий: воины с оружием, всадники, пронзенные стрелами животные. Например, оленуха, укрывающая под животом детеныша; человек, стоящий на спине животного; и даже антропоморфные персонажи, изображенные в "позе лотоса" со змеей в руке, а также перевернутые (умершие) персонажи.
Артефакты, обнаруженные археологами Сибирского федерального университета близ города Канска Красноярского края - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Археологи нашли в Сибири следы неизвестного древнего племени
27 ноября 2023, 08:47
Изображения на курганных камнях, датируемые более поздним временем, содержат другие сюжеты. Например, многофигурные таштыкские сцены, выполненные тонкими резными линиями: зубастые хищники, преследующие добычу, грузные быки, парящие птицы, лоси, многочисленные тамги и знаки, относящиеся к средневековью и новому времени.
Полученные результаты представлены на Международной научной конференции молодых ученых "Актуальная археология" в Институте истории материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург). В мае 2024 года планируется организация археологической экспедиции на Тепсей для продолжения полевого документирования изображений на курганных камнях современными методами (в том числе создание ЗD-моделей).
Полученные материалы позволят уточнить хронологию некоторых петроглифов и войдут в монографию по наскальному искусству на курганных камнях под горой Тепсей, издание которой планируется в 2025 году.
Камень с изображением мужского лица древнего скифского периода. - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Не ради жестокости. Ученые смогли интерпретировать жуткий ритуал скифов
11 апреля, 09:00
Исследование выполняется в рамках гранта Российского научного фонда.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРоссияКрасноярский крайСанкт-ПетербургРоссийская академия наукРоссийский научный фондКемеровский государственный университетСоциальный навигаторЧто не найдешь в учебнике
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала