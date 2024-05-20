https://ria.ru/20240520/nauka-1946692730.html

Российские ученые раскрыли тайны древних камней

Российские ученые раскрыли тайны древних камней - РИА Новости, 20.05.2024

Российские ученые раскрыли тайны древних камней

Ученые обнаружили более десятка камней с петроглифами в Красноярском крае, относящихся к периоду со II в. до н.э. по II в. н.э. Воссозданные с помощью... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T03:00

2024-05-20T03:00

2024-05-20T03:00

наука

наука

университетская наука

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россия

красноярский край

санкт-петербург

российская академия наук

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ученые обнаружили более десятка камней с петроглифами в Красноярском крае, относящихся к периоду со II в. до н.э. по II в. н.э. Воссозданные с помощью 3D-моделей грани с изображениями позволили установить разновременность рисунков, относящихся к разным древним культурам, сообщили в пресс-службе Кемеровского государственного университета (КемГУ).Специалисты КемГУ в ходе исследования погребальных конструкций Тепсейского могильника (Краснотуранский район Красноярского края) открыли новые изображения, рассказывающие об отличительных особенностях воинов, а также свидетельствующие о проведении в регионе погребальных обрядов, сопровождавшихся нанесением на камни рисунков в тесинское время.На месте был проведен стратиграфический (последовательность нанесения рисунков, перекрывающих друг друга) и стилистический анализы изображений, проанализированы приемы нанесения изображений, позволяющих определить примерный возраст некоторых рисунков. Всего специалисты проанализировали более 80 граней с изображениями.“Рисунки под горой Тепсей наносились на камни тагарских курганов в разное время, поскольку эти камни находятся в свободном доступе. Тесинцы, как и другие более поздние группы населения, приходили сюда и во время (или приурочивая к ним) похорон, жертвоприношений, поминок, наносили рисунки на камни. Поэтому помимо тагарских, здесь много рисунков тесинских, таштыкских, тюркских, хакасских. То есть они разновременны”, — рассказала директор института истории и международных отношений КемГУ Ольга Советова.Ученые восстановили в 3D-модели граней, которые позволили увидеть на поверхности камней новые детали изображений, что дало возможность смысловой расшифровки композиций.По словам исследователей, основными сюжетами тесинских петроглифов являются сцены охоты и баталий: воины с оружием, всадники, пронзенные стрелами животные. Например, оленуха, укрывающая под животом детеныша; человек, стоящий на спине животного; и даже антропоморфные персонажи, изображенные в "позе лотоса" со змеей в руке, а также перевернутые (умершие) персонажи.Изображения на курганных камнях, датируемые более поздним временем, содержат другие сюжеты. Например, многофигурные таштыкские сцены, выполненные тонкими резными линиями: зубастые хищники, преследующие добычу, грузные быки, парящие птицы, лоси, многочисленные тамги и знаки, относящиеся к средневековью и новому времени.Полученные результаты представлены на Международной научной конференции молодых ученых "Актуальная археология" в Институте истории материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург). В мае 2024 года планируется организация археологической экспедиции на Тепсей для продолжения полевого документирования изображений на курганных камнях современными методами (в том числе создание ЗD-моделей).Полученные материалы позволят уточнить хронологию некоторых петроглифов и войдут в монографию по наскальному искусству на курганных камнях под горой Тепсей, издание которой планируется в 2025 году.Исследование выполняется в рамках гранта Российского научного фонда.

https://ria.ru/20230927/nauka-1898437738.html

https://ria.ru/20231127/arkheologiya-1912021703.html

https://ria.ru/20240411/skif-1939088585.html

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