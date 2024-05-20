Рейтинг@Mail.ru
Плановые отключения горячей воды стартуют в Москве в понедельник - РИА Новости, 21.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
00:17 20.05.2024 (обновлено: 14:39 21.05.2024)
https://ria.ru/20240520/moskva-1947423222.html
Плановые отключения горячей воды стартуют в Москве в понедельник
Плановые отключения горячей воды стартуют в Москве в понедельник - РИА Новости, 21.05.2024
Плановые отключения горячей воды стартуют в Москве в понедельник
Плановые отключения горячей воды, которые связаны с подготовкой к новому отопительному сезону, начнутся в Москве в понедельник. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-20T00:17
2024-05-21T14:39
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944306900_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_74b02e33517e26659dcc87ce56d4659c.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, которые связаны с подготовкой к новому отопительному сезону, начнутся в Москве в понедельник. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отключение горячей воды - это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать. Все работы на системах горячего водоснабжения завершат до 25 августа. В столице максимальный срок отключения горячей воды составляет 10 дней при законодательном нормативе 14 дней. Жителей о сроках предупреждают заранее через специальный сервис на официальном портале мэра и правительства Москвы.
https://ria.ru/20240517/poverka-1946706575.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944306900_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_b151a3dbfb0988ee141789689a0cd9f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ

Плановые отключения горячей воды стартуют в Москве в понедельник

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сезонное отключение горячей воды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, которые связаны с подготовкой к новому отопительному сезону, начнутся в Москве в понедельник.
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отключение горячей воды - это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать. Все работы на системах горячего водоснабжения завершат до 25 августа.
Поверка счетчиков - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Поверку счетчиков воды в Москве можно заказать на портале mos.ru
17 мая, 15:59
В столице максимальный срок отключения горячей воды составляет 10 дней при законодательном нормативе 14 дней. Жителей о сроках предупреждают заранее через специальный сервис на официальном портале мэра и правительства Москвы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала