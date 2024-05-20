https://ria.ru/20240520/moskva-1947423222.html

Плановые отключения горячей воды стартуют в Москве в понедельник

Плановые отключения горячей воды стартуют в Москве в понедельник - РИА Новости, 21.05.2024

Плановые отключения горячей воды стартуют в Москве в понедельник

Плановые отключения горячей воды, которые связаны с подготовкой к новому отопительному сезону, начнутся в Москве в понедельник. РИА Новости, 21.05.2024

2024-05-20T00:17

2024-05-20T00:17

2024-05-21T14:39

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, которые связаны с подготовкой к новому отопительному сезону, начнутся в Москве в понедельник. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отключение горячей воды - это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать. Все работы на системах горячего водоснабжения завершат до 25 августа. В столице максимальный срок отключения горячей воды составляет 10 дней при законодательном нормативе 14 дней. Жителей о сроках предупреждают заранее через специальный сервис на официальном портале мэра и правительства Москвы.

https://ria.ru/20240517/poverka-1946706575.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, жкх