https://ria.ru/20240520/moskva-1947423222.html
Плановые отключения горячей воды стартуют в Москве в понедельник
Плановые отключения горячей воды стартуют в Москве в понедельник - РИА Новости, 21.05.2024
Плановые отключения горячей воды стартуют в Москве в понедельник
Плановые отключения горячей воды, которые связаны с подготовкой к новому отопительному сезону, начнутся в Москве в понедельник. РИА Новости, 21.05.2024
2024-05-20T00:17
2024-05-20T00:17
2024-05-21T14:39
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Плановые отключения горячей воды, которые связаны с подготовкой к новому отопительному сезону, начнутся в Москве в понедельник. Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отключение горячей воды - это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать. Все работы на системах горячего водоснабжения завершат до 25 августа. В столице максимальный срок отключения горячей воды составляет 10 дней при законодательном нормативе 14 дней. Жителей о сроках предупреждают заранее через специальный сервис на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, ЖКХ