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Милей отказался извиняться перед премьер-министром Испании

Милей отказался извиняться перед премьер-министром Испании - РИА Новости, 20.05.2024

Милей отказался извиняться перед премьер-министром Испании

Президент Аргентины Хавьер Милей не намерен извиняться за слова в адрес супруги испанского премьер-министра Педро Санчеса, вызвавшие дипломатический скандал,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:19

2024-05-20T15:19

2024-05-20T15:19

в мире

аргентина

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хавьер милей

педро санчес

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей не намерен извиняться за слова в адрес супруги испанского премьер-министра Педро Санчеса, вызвавшие дипломатический скандал, сообщил пресс-секретарь главы южноамериканского государства. По данным портала Infobae, Милей во время своего выступления на мероприятии, организованном ультраправой партией Vox в Мадриде, обвинил жену Санчеса Бегунью Гомес в "коррумпированности", а также отметил, что социализм ведет к нищете. Испания после этого отозвала своего посла в Аргентине, а глава МИД вызвал посланника южноамериканской страны, чтобы потребовать от Милея публичных извинений. "Президент Милей не собирается извиняться, он не обязан извиняться, на самом деле мы были бы очень рады, если бы испанское правительство извинилось перед президентом за все те оскорбления, которые он получил за последние 15 дней", - заявил пресс-секретарь президента Мануэль Адорни в эфире телеканала La Nación +. Он также отметил, что Милей в своем выступлении не упоминал супругу испанского премьера прямым образом. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что правительство будет "действовать соответственно", если Милей не принесет публичные извинения. Радио Cadena Ser предположила, что речь может идти о разрыве дипломатических отношений. С извинениями в адрес властей Испании обратился предшественник Милея на посту главы государства Альберто Фернандес. "Как аргентинец я приношу им извинения за неподобающее поведение человека, занимающего пост президента моей страны", - написал он в соцсети Х. Ранее газета Pais с ссылкой на источники сообщала, что прокуратура Мадрида обжаловала принятую к рассмотрению жалобу, поданную организацией "Чистые руки" (Manos Limpias) на Бегонью Гомес, супругу председателя правительства Испании, Педро Санчеса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, аргентина, испания, хавьер милей, педро санчес