https://ria.ru/20240520/iran-1947202565.html

Гибель Раиси может быть выгодна Израилю, считает эксперт

Гибель Раиси может быть выгодна Израилю, считает эксперт - РИА Новости, 20.05.2024

Гибель Раиси может быть выгодна Израилю, считает эксперт

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси может быть выгодна Израилю, поскольку на его место может прийти более мягкий политик, однако выдвигать версии пока рано,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:39

2024-05-20T14:39

2024-05-20T14:47

в мире

иран

дамаск (город)

израиль

хосейн амир абдоллахиан

ильхам алиев

мохаммад мохбер

крушение вертолета президента ирана

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АНКАРА, 20 мая – РИА Новости. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси может быть выгодна Израилю, поскольку на его место может прийти более мягкий политик, однако выдвигать версии пока рано, считает турецкий политический аналитик, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Как сообщал израильский портал Ynet, израильские власти официально воздерживаются от комментариев по поводу аварии вертолета, на борту которого находился Раиси, однако ряд официальных лиц заявили о непричастности Израиля к крушению. "Вы знаете, его (Раиси) идеология была сильно противоположна Израилю. У него было такое мышление. Сейчас, возможно, его место займет более мягкий политик. Раиси не был таким. Интересно, что инцидент произошёл сразу, когда Иран и Азербайджана запустили совместный проект", - сказал Озер РИА Новости. По его словам, пока рано делать каких-либо заявлений о наличии диверсии, но "ситуация выгодна для Израиля". В начале апреля израильские ВВС нанесли удар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В ответ в ночь на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, нанес удар по территории Израиля. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2" Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/baklanov-1947097199.html

https://ria.ru/20240520/raisi-1947092391.html

иран

дамаск (город)

израиль

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в мире, иран, дамаск (город), израиль, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, мохаммад мохбер, крушение вертолета президента ирана