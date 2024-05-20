Гибель Раиси может быть выгодна Израилю, считает эксперт

АНКАРА, 20 мая – РИА Новости. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси может быть выгодна Израилю, поскольку на его место может прийти более мягкий политик, однако выдвигать версии пока рано, считает турецкий политический аналитик, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. Как сообщал израильский портал Ynet, израильские власти официально воздерживаются от комментариев по поводу аварии вертолета, на борту которого находился Раиси, однако ряд официальных лиц заявили о непричастности Израиля к крушению. "Вы знаете, его (Раиси) идеология была сильно противоположна Израилю. У него было такое мышление. Сейчас, возможно, его место займет более мягкий политик. Раиси не был таким. Интересно, что инцидент произошёл сразу, когда Иран и Азербайджана запустили совместный проект", - сказал Озер РИА Новости. По его словам, пока рано делать каких-либо заявлений о наличии диверсии, но "ситуация выгодна для Израиля". В начале апреля израильские ВВС нанесли удар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В ответ в ночь на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, нанес удар по территории Израиля. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2" Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мая – РИА Новости. Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси может быть выгодна Израилю, поскольку на его место может прийти более мягкий политик, однако выдвигать версии пока рано, считает турецкий политический аналитик, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
Как сообщал израильский портал Ynet, израильские власти официально воздерживаются от комментариев по поводу аварии вертолета, на борту которого находился Раиси, однако ряд официальных лиц заявили о непричастности Израиля к крушению.
"Вы знаете, его (Раиси) идеология была сильно противоположна Израилю. У него было такое мышление. Сейчас, возможно, его место займет более мягкий политик. Раиси не был таким. Интересно, что инцидент произошёл сразу, когда Иран и Азербайджана запустили совместный проект", - сказал Озер РИА Новости.
По его словам, пока рано делать каких-либо заявлений о наличии диверсии, но "ситуация выгодна для Израиля".
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
В начале апреля израильские ВВС нанесли удар по зданию генерального консульства Ирана в Дамаске. В ответ в ночь на 14 апреля элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, нанес удар по территории Израиля. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2"
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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