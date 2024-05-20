https://ria.ru/20240520/iran-1947170932.html

Иран не будет менять планы работы со странами, заявил посол

Иран не будет менять планы работы со странами, заявил посол - РИА Новости, 20.05.2024

Иран не будет менять планы работы со странами, заявил посол

Посол Ирана в Минске Алиреза Санеи заявил, что Тегеран не намерен менять планы сотрудничества с другими государствами после гибели президента Эбрахима Раиси. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:49

2024-05-20T12:49

2024-05-20T12:49

в мире

иран

хосейн амир абдоллахиан

ибрахим раиси

крушение вертолета президента ирана

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МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Посол Ирана в Минске Алиреза Санеи заявил, что Тегеран не намерен менять планы сотрудничества с другими государствами после гибели президента Эбрахима Раиси. "Никаких изменений не будет в наших планах сотрудничества с другими нашими партнерами, с другими странами, в том числе с Республикой Беларусь. Мы все наши планы, как и было раньше, будем соблюдать, реализовать и, может, даже с большими намерениями", - сказал Санеи журналистам. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Похороны Раиси и других погибших при крушении вертолета пройдут 21 мая в Тебризе. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана