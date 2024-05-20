https://ria.ru/20240520/iran-1947170054.html

Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели президента Ирана

Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024

Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели президента Ирана

Президент Ирана Эбрахим Раиси внес значительный вклад в укрепление российско-иранского доверительного партнерства, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:45

2024-05-20T12:45

2024-05-20T12:45

в мире

иран

валентина матвиенко

совет федерации рф

россия

ибрахим раиси

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси внес значительный вклад в укрепление российско-иранского доверительного партнерства, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. "Потрясены трагической новостью о гибели в результате крушения вертолета президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси, а также ряда других выдающихся государственных деятелей вашей страны. Всегда твердо отстаивая интересы Ирана, Сейед Эбрахим Раиси отдал свою жизнь беззаветному служению интересам народа. Внес значительный вклад в укрепление российско-иранского доверительного партнерства и его парламентской составляющей", - говорится в телеграмме, адресованной председателю Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу. Спикер отметила, что в лице Раиси и погибших политических деятелей Ирана "мы потеряли настоящих друзей нашей страны, о которых сохраним самую добрую память". "Их уход из жизни - это огромная, невосполнимая потеря. От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947124562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, валентина матвиенко, совет федерации рф, россия, ибрахим раиси, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана