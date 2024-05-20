Матвиенко выразила соболезнования из-за гибели президента Ирана

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси внес значительный вклад в укрепление российско-иранского доверительного партнерства, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. "Потрясены трагической новостью о гибели в результате крушения вертолета президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси, а также ряда других выдающихся государственных деятелей вашей страны. Всегда твердо отстаивая интересы Ирана, Сейед Эбрахим Раиси отдал свою жизнь беззаветному служению интересам народа. Внес значительный вклад в укрепление российско-иранского доверительного партнерства и его парламентской составляющей", - говорится в телеграмме, адресованной председателю Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу. Спикер отметила, что в лице Раиси и погибших политических деятелей Ирана "мы потеряли настоящих друзей нашей страны, о которых сохраним самую добрую память". "Их уход из жизни - это огромная, невосполнимая потеря. От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в телеграмме.
Цветы у посольства Ирана в Москве в память о погибшем президенте страны Эбрахиме Раиси и главе иранского МИД Хосейне Абдоллахиане
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент Ирана Эбрахим Раиси внес значительный вклад в укрепление российско-иранского доверительного партнерства, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
"Потрясены трагической новостью о гибели в результате крушения вертолета президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси, а также ряда других выдающихся государственных деятелей вашей страны. Всегда твердо отстаивая интересы Ирана, Сейед Эбрахим Раиси отдал свою жизнь беззаветному служению интересам народа. Внес значительный вклад в укрепление российско-иранского доверительного партнерства и его парламентской составляющей", - говорится в телеграмме, адресованной председателю Собрания Исламского Совета Ирана Мохаммаду Багеру Галибафу.
Спикер отметила, что в лице Раиси и погибших политических деятелей Ирана "мы потеряли настоящих друзей нашей страны, о которых сохраним самую добрую память".
"Их уход из жизни - это огромная, невосполнимая потеря. От имени Совета Федерации и от себя лично выражаю глубокие соболезнования. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - говорится в телеграмме.
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