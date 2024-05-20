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Мусульмане России соболезнуют народу Ирана в связи с гибелью президента - РИА Новости, 20.05.2024
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12:00 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/iran-1947157626.html
Мусульмане России соболезнуют народу Ирана в связи с гибелью президента
Мусульмане России соболезнуют народу Ирана в связи с гибелью президента - РИА Новости, 20.05.2024
Мусульмане России соболезнуют народу Ирана в связи с гибелью президента
Главы духовных управлений мусульман России выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и ряда официальных лиц этой страны после крушения их... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:00
2024-05-20T12:00
иран
россия
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 май - РИА Новости. Главы духовных управлений мусульман России выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и ряда официальных лиц этой страны после крушения их вертолета.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Как сообщили иранские СМИ, исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых президентских выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, выборы будут организованы специальным советом."С болью и горечью мусульмане страны восприняли трагическую новость о гибели президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси. Молим Всевышнего принять его душу. Президент Ирана был другом нашей страны", - сообщил РИА Новости в понедельник председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев сообщил РИА Новости, что "с глубоким сожалением прочитал новость" о гибели президента Ирана Раиси."Погиб наш друг. Человек, который с большим уважением и любовью относился к нашей стране. Выражаем соболезнования народу Ирана, родным и близким погибших", - сказал муфтий Бердиев.Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты Российской Федерации Альбир Крганов в беседе с РИА Новости выразил соболезнования родным и близким погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси, а также всему народу Ирана. "Мы глубоко потрясены известием о трагической гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, сопровождавших их лиц. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, всему дружественному народу Ирана. От имени ДСМР и от себя лично примите наши искренние и глубокие соболезнования в связи с этими трагическими событиями" - сказал муфтий Крганов.
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html
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иран, россия, крушение вертолета президента ирана
Иран, Россия, Крушение вертолета президента Ирана
Мусульмане России соболезнуют народу Ирана в связи с гибелью президента

Муфтий Гайнутдин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 май - РИА Новости. Главы духовных управлений мусульман России выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и ряда официальных лиц этой страны после крушения их вертолета.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Как сообщили иранские СМИ, исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых президентских выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, выборы будут организованы специальным советом.
Крушение вертолета президента Ирана Раиси
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

Иранец молится за президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана на площади Вали-Аср в центре Тегерана

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10
© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

Изображение с БПЛА Akinci, на котором виден источник тепла в районе поиска вертолета Раиси. Кадр из трансляции

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10
© Фото : соцсети

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

Место крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10
© AP Photo / Azin Haghighi

У Раиси остались жена и две дочери.

Автомобили спасателей стоят вблизи места крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на северо-западе Ирана

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10
© AFP 2024 / ATTA KENARE

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

Иранец смотрит новости по телевизору в ресторане Тегерана о крушении вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10
© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

Спасатели собираются на место крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10
© AP Photo / Vahid Salemi

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

Иранская женщина молится за президента Эбрахима Раиси на площади Вали-Аср в центре Тегерана, Иран

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10
© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

Иранские паломники молятся за президента Эбрахима Раиси в мавзолее Имама Резы в городе Мешхед

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10

Инцидент с вертолетом президента произошел в воскресенье днем. Выживших спасателям найти не удалось.

© AFP 2024 / ATTA KENARE
1 из 10

Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
2 из 10

Как уточняло агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета.

© Кадр из трансляции агентства Anadolu с камеры БПЛА
3 из 10

К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, но спасательную операцию серьезно осложнили погодные условия и рельеф местности.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
4 из 10

Президенту Ирана было 63 года, он занял свой пост в 2021 году.

© Фото : соцсети
5 из 10

У Раиси остались жена и две дочери.

© AP Photo / Azin Haghighi
6 из 10

Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).

© AFP 2024 / ATTA KENARE
7 из 10

Президент России Владимир Путин направил соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. Он подчеркнул, что навсегда сохранит об иранском политике самую светлую память.

© AFP 2024 / AZIN HAGHIGHI
8 из 10

Как подчеркнул Путин, Раиси внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между Россией и Ираном.

© AP Photo / Vahid Salemi
9 из 10

Вечером и ночью люди по всей стране вышли на улицы городов и молились за Раиси.

© AP Photo / Mohammad Hasan Salavati
10 из 10
"С болью и горечью мусульмане страны восприняли трагическую новость о гибели президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси. Молим Всевышнего принять его душу. Президент Ирана был другом нашей страны", - сообщил РИА Новости в понедельник председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев сообщил РИА Новости, что "с глубоким сожалением прочитал новость" о гибели президента Ирана Раиси.
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета главы Ирана
Вчера, 07:58
"Погиб наш друг. Человек, который с большим уважением и любовью относился к нашей стране. Выражаем соболезнования народу Ирана, родным и близким погибших", - сказал муфтий Бердиев.
Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты Российской Федерации Альбир Крганов в беседе с РИА Новости выразил соболезнования родным и близким погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси, а также всему народу Ирана.
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Иране из-за гибели Раиси объявили пятидневный траур
Вчера, 11:14
"Мы глубоко потрясены известием о трагической гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, сопровождавших их лиц. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, всему дружественному народу Ирана. От имени ДСМР и от себя лично примите наши искренние и глубокие соболезнования в связи с этими трагическими событиями" - сказал муфтий Крганов.
 
ИранРоссияКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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