https://ria.ru/20240520/iran-1947157626.html

Мусульмане России соболезнуют народу Ирана в связи с гибелью президента

Мусульмане России соболезнуют народу Ирана в связи с гибелью президента - РИА Новости, 20.05.2024

Мусульмане России соболезнуют народу Ирана в связи с гибелью президента

Главы духовных управлений мусульман России выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и ряда официальных лиц этой страны после крушения их... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:00

2024-05-20T12:00

2024-05-20T12:00

иран

россия

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 май - РИА Новости. Главы духовных управлений мусульман России выразили соболезнования в связи с гибелью президента Ирана и ряда официальных лиц этой страны после крушения их вертолета.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Как сообщили иранские СМИ, исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых президентских выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, выборы будут организованы специальным советом."С болью и горечью мусульмане страны восприняли трагическую новость о гибели президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси. Молим Всевышнего принять его душу. Президент Ирана был другом нашей страны", - сообщил РИА Новости в понедельник председатель Духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин.Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев сообщил РИА Новости, что "с глубоким сожалением прочитал новость" о гибели президента Ирана Раиси."Погиб наш друг. Человек, который с большим уважением и любовью относился к нашей стране. Выражаем соболезнования народу Ирана, родным и близким погибших", - сказал муфтий Бердиев.Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), член Общественной палаты Российской Федерации Альбир Крганов в беседе с РИА Новости выразил соболезнования родным и близким погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси, а также всему народу Ирана. "Мы глубоко потрясены известием о трагической гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, сопровождавших их лиц. Искренне соболезнуем родным и близким погибших, всему дружественному народу Ирана. От имени ДСМР и от себя лично примите наши искренние и глубокие соболезнования в связи с этими трагическими событиями" - сказал муфтий Крганов.

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html

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иран, россия, крушение вертолета президента ирана