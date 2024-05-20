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Россия поможет в расследовании гибели президента Ирана, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.05.2024
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11:51 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/iran-1947152095.html
Россия поможет в расследовании гибели президента Ирана, заявили в Госдуме
Россия поможет в расследовании гибели президента Ирана, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.05.2024
Россия поможет в расследовании гибели президента Ирана, заявили в Госдуме
Россия предоставит помощь в расследовании гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, считает первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Вячеслав... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:51
2024-05-20T11:51
в мире
россия
иран
саудовская аравия
вячеслав никонов
реджеп тайип эрдоган
госдума рф
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия предоставит помощь в расследовании гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, считает первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов. Никонов отметил, что Россия, ранее предложившая свою помощь в поиске пропавшего вертолета, "естественно, предоставит помощь и в расследовании". "Наши специалисты имеют достаточно хороший опыт расследования подобного рода ситуаций", - приводит его слова пресс-служба фракции ЕР. Парламентарий также отметил, что будет проведено самое тщательное расследование обстоятельств крушения вертолета, на котором находился Раиси. "Если будет установлено, что произошел несчастный случай – это одна траектория развития ситуации. Если выяснится, что это теракт, то совершенно другая: здесь возможны любые, в том числе очень серьезные политические последствия для всего региона, для отношений в мире", - подчеркнул он. За последние дни было несколько сообщений о покушении на лидеров ряда государств, подчеркнул парламентарий. Сейчас, по словам депутата, возникают вопросы, потому что гибель Раиси – в череде сообщений о покушениях на лидеров ряда стран. "В течение только мая месяца были сообщения о покушении на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, премьера Словакии Роберта Фицо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о подготовке государственного переворота. Эта цепь политических преступлений наводит на размышления", - подчеркнул Никонов. Кроме того, как отметил депутат, в тот момент, когда еще продолжались поиски вертолета, Израиль практически сразу после новостей о крушении попытался моментально отвести от себя подозрения, а в американской прессе уже появились заявления о том, что известно о гибели иранского президента. "Байден даже собирал заседание кабинета по этому вопросу - поэтому тут, конечно, есть много моментов, которые предстоит расследовать", - уверен депутат. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/krushenie-1947106164.html
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в мире, россия, иран, саудовская аравия, вячеслав никонов, реджеп тайип эрдоган, госдума рф, крушение вертолета президента ирана
В мире, Россия, Иран, Саудовская Аравия, Вячеслав Никонов, Реджеп Тайип Эрдоган, Госдума РФ, Крушение вертолета президента Ирана
Россия поможет в расследовании гибели президента Ирана, заявили в Госдуме

Депутат Никонов: Россия поможет в расследовании гибели президента Ирана Раиси

© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustВертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия предоставит помощь в расследовании гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, считает первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов.
Никонов отметил, что Россия, ранее предложившая свою помощь в поиске пропавшего вертолета, "естественно, предоставит помощь и в расследовании". "Наши специалисты имеют достаточно хороший опыт расследования подобного рода ситуаций", - приводит его слова пресс-служба фракции ЕР.
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Крушение вертолета президента Ирана Раиси
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Парламентарий также отметил, что будет проведено самое тщательное расследование обстоятельств крушения вертолета, на котором находился Раиси.
"Если будет установлено, что произошел несчастный случай – это одна траектория развития ситуации. Если выяснится, что это теракт, то совершенно другая: здесь возможны любые, в том числе очень серьезные политические последствия для всего региона, для отношений в мире", - подчеркнул он.
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За последние дни было несколько сообщений о покушении на лидеров ряда государств, подчеркнул парламентарий. Сейчас, по словам депутата, возникают вопросы, потому что гибель Раиси – в череде сообщений о покушениях на лидеров ряда стран.
"В течение только мая месяца были сообщения о покушении на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, премьера Словакии Роберта Фицо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о подготовке государственного переворота. Эта цепь политических преступлений наводит на размышления", - подчеркнул Никонов.
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси
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Кроме того, как отметил депутат, в тот момент, когда еще продолжались поиски вертолета, Израиль практически сразу после новостей о крушении попытался моментально отвести от себя подозрения, а в американской прессе уже появились заявления о том, что известно о гибели иранского президента.
"Байден даже собирал заседание кабинета по этому вопросу - поэтому тут, конечно, есть много моментов, которые предстоит расследовать", - уверен депутат.
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Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
 
В миреРоссияИранСаудовская АравияВячеслав НиконовРеджеп Тайип ЭрдоганГосдума РФКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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