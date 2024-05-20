https://ria.ru/20240520/iran-1947152095.html

Россия поможет в расследовании гибели президента Ирана, заявили в Госдуме

Россия поможет в расследовании гибели президента Ирана, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.05.2024

Россия поможет в расследовании гибели президента Ирана, заявили в Госдуме

Россия предоставит помощь в расследовании гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, считает первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Вячеслав... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:51

2024-05-20T11:51

2024-05-20T11:51

в мире

россия

иран

саудовская аравия

вячеслав никонов

реджеп тайип эрдоган

госдума рф

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия предоставит помощь в расследовании гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, считает первый зампредседателя комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов. Никонов отметил, что Россия, ранее предложившая свою помощь в поиске пропавшего вертолета, "естественно, предоставит помощь и в расследовании". "Наши специалисты имеют достаточно хороший опыт расследования подобного рода ситуаций", - приводит его слова пресс-служба фракции ЕР. Парламентарий также отметил, что будет проведено самое тщательное расследование обстоятельств крушения вертолета, на котором находился Раиси. "Если будет установлено, что произошел несчастный случай – это одна траектория развития ситуации. Если выяснится, что это теракт, то совершенно другая: здесь возможны любые, в том числе очень серьезные политические последствия для всего региона, для отношений в мире", - подчеркнул он. За последние дни было несколько сообщений о покушении на лидеров ряда государств, подчеркнул парламентарий. Сейчас, по словам депутата, возникают вопросы, потому что гибель Раиси – в череде сообщений о покушениях на лидеров ряда стран. "В течение только мая месяца были сообщения о покушении на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, премьера Словакии Роберта Фицо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о подготовке государственного переворота. Эта цепь политических преступлений наводит на размышления", - подчеркнул Никонов. Кроме того, как отметил депутат, в тот момент, когда еще продолжались поиски вертолета, Израиль практически сразу после новостей о крушении попытался моментально отвести от себя подозрения, а в американской прессе уже появились заявления о том, что известно о гибели иранского президента. "Байден даже собирал заседание кабинета по этому вопросу - поэтому тут, конечно, есть много моментов, которые предстоит расследовать", - уверен депутат. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/krushenie-1947106164.html

https://ria.ru/20240520/raisi-1947092391.html

https://ria.ru/20240519/poiski-1947059787.html

https://ria.ru/20240520/raisi-1947110964.html

россия

иран

саудовская аравия

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в мире, россия, иран, саудовская аравия, вячеслав никонов, реджеп тайип эрдоган, госдума рф, крушение вертолета президента ирана