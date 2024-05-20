https://ria.ru/20240520/iran-1947148862.html

Токаев выразил соболезнования народу Ирана

Токаев выразил соболезнования народу Ирана - РИА Новости, 20.05.2024

Токаев выразил соболезнования народу Ирана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования гражданам Ирана в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси и заявил, что... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:43

2024-05-20T11:43

2024-05-20T11:43

в мире

иран

казахстан

ибрахим раиси

касым-жомарт токаев

крушение вертолета президента ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947099762_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e56ce1907863595eb2fce84ae6c604a.jpg

АЛМА-АТА, 20 мая – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования гражданам Ирана в связи с гибелью в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси и заявил, что покойный трудился во имя служения интересам иранского государства, повышения благосостояния своего народа и сохранения стабильности в регионе, сообщает пресс-служба Токаева. "С глубокой скорбью воспринял новость о гибели президента Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси и его верных соратников. Ибрахим Раиси – выдающийся государственный деятель, всю свою жизнь беззаветно трудившийся во имя служения интересам иранского государства, повышения благосостояния своего народа, сохранения стабильности в регионе. Как известно, его инициативы и заслуги получили высокую оценку международного сообщества. В Казахстане всегда будут помнить Ибрахима Раиси как ответственного руководителя, авторитетного политика международного уровня, личность, внесшую значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества", - приводятся в сообщении слова Токаева. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Похороны Раиси и других погибших при крушении вертолета пройдут 21 мая в Тебризе. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html

иран

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, казахстан, ибрахим раиси, касым-жомарт токаев, крушение вертолета президента ирана