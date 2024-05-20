https://ria.ru/20240520/iran-1947138529.html

В Иране назначили и.о. главы МИД

В Иране назначили и.о. главы МИД - РИА Новости, 20.05.2024

В Иране назначили и.о. главы МИД

Замминистра иностранных дел Али Багери Кяни назначен исполняющим обязанности главы МИД Ирана после гибели Хосейна Абдоллахиана, сообщило в понедельник агентство РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:26

2024-05-20T11:26

2024-05-20T14:48

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Али Багери Кяни назначен исполняющим обязанности главы МИД Ирана после гибели Хосейна Абдоллахиана, сообщило в понедельник агентство IRNA."После мученической гибели главы МИД Ирана Хосейна Амир Абдоллахиана с одобрения правительственной коллегии исполняющим обязанности министра избран заместитель Али Багери", - сообщило агентство.Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди в понедельник также назначил исполняющего обязанности губернатора провинции Восточный Азербайджан после гибели главы провинции в крушении. Им стал Тораб Мохаммади.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны быть организованы в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер). Выборы организует специально созданный совет, состоящий из главы судебной власти, главы парламента (меджлиса исламского совета) и самого вице-президента.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947127510.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран