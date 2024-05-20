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Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
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10:50 20.05.2024 (обновлено: 10:57 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/iran-1947127309.html
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
Председатель КНР направил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:50
2024-05-20T10:57
в мире
иран
китай
азербайджан
мохаммад мохбер
си цзиньпин
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Председатель КНР направил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Председатель Си Цзиньпин направил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, выразив глубокие соболезнования от имени правительства и народа Китая в связи с гибелью президента Раиси в результате крушения вертолета", - сказал Ван Вэньбинь. В своей телеграмме глава КНР подчеркнул, что президент Раиси внес важный вклад в поддержание безопасности и стабильности Ирана, содействие национальному развитию и процветанию, а также предпринял активные усилия по консолидации и развитию китайско-иранского всестороннего стратегического партнерства. Си Цзиньпин отметил, что трагическая смерть Раиси стала огромной потерей для иранского народа, а также привела к тому, что китайский народ потерял хорошего друга.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
https://ria.ru/20240520/baklanov-1947097199.html
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в мире, иран, китай, азербайджан, мохаммад мохбер, си цзиньпин, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Китай, Азербайджан, Мохаммад Мохбер, Си Цзиньпин, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

© AP Photo / Iranian Presidency OfficeПрезидент Эбрагим Раиси и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Президент Эбрагим Раиси и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Эбрагим Раиси и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Председатель КНР направил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Председатель Си Цзиньпин направил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, выразив глубокие соболезнования от имени правительства и народа Китая в связи с гибелью президента Раиси в результате крушения вертолета", - сказал Ван Вэньбинь.
Президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Эксперт прокомментировал гибель Раиси
Вчера, 08:52
В своей телеграмме глава КНР подчеркнул, что президент Раиси внес важный вклад в поддержание безопасности и стабильности Ирана, содействие национальному развитию и процветанию, а также предпринял активные усилия по консолидации и развитию китайско-иранского всестороннего стратегического партнерства. Си Цзиньпин отметил, что трагическая смерть Раиси стала огромной потерей для иранского народа, а также привела к тому, что китайский народ потерял хорошего друга.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета главы Ирана
Вчера, 07:58
 
В миреИранКитайАзербайджанМохаммад МохберСи ЦзиньпинХосейн Амир АбдоллахианКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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