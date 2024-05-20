Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси
© AP Photo / Iranian Presidency OfficeПрезидент Эбрагим Раиси и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© AP Photo / Iranian Presidency Office
Президент Эбрагим Раиси и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Председатель КНР направил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Председатель Си Цзиньпин направил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, выразив глубокие соболезнования от имени правительства и народа Китая в связи с гибелью президента Раиси в результате крушения вертолета", - сказал Ван Вэньбинь.
Эксперт прокомментировал гибель Раиси
Вчера, 08:52
В своей телеграмме глава КНР подчеркнул, что президент Раиси внес важный вклад в поддержание безопасности и стабильности Ирана, содействие национальному развитию и процветанию, а также предпринял активные усилия по консолидации и развитию китайско-иранского всестороннего стратегического партнерства. Си Цзиньпин отметил, что трагическая смерть Раиси стала огромной потерей для иранского народа, а также привела к тому, что китайский народ потерял хорошего друга.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.