https://ria.ru/20240520/iran-1947127309.html

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Председатель КНР направил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:50

2024-05-20T10:50

2024-05-20T10:57

в мире

иран

китай

азербайджан

мохаммад мохбер

си цзиньпин

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

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ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Председатель КНР направил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Председатель Си Цзиньпин направил соболезнования первому вице-президенту Ирана Мохаммаду Мохберу, выразив глубокие соболезнования от имени правительства и народа Китая в связи с гибелью президента Раиси в результате крушения вертолета", - сказал Ван Вэньбинь. В своей телеграмме глава КНР подчеркнул, что президент Раиси внес важный вклад в поддержание безопасности и стабильности Ирана, содействие национальному развитию и процветанию, а также предпринял активные усилия по консолидации и развитию китайско-иранского всестороннего стратегического партнерства. Си Цзиньпин отметил, что трагическая смерть Раиси стала огромной потерей для иранского народа, а также привела к тому, что китайский народ потерял хорошего друга.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/baklanov-1947097199.html

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html

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в мире, иран, китай, азербайджан, мохаммад мохбер, си цзиньпин, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана