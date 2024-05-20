Возможности для переворотов в Турции остались в прошлом, заявил Эрдоган
Эрдоган: возможности для переворотов в Турции остались в прошлом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 20 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне сообщений о попытках заговора против властей, готовящегося в правоохранительных органах страны, заявил, что возможности для использования переворотов в Турции "остались в прошлом".
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"Справедливость - залог нашего мира как нации. Чем сильнее понимание справедливости, тем безопаснее чувствует себя общество. В нашей борьбе за укрепление национальной воли мы также свели счёты с традицией переворотов в нашей стране. Заговорщики… не остались безнаказанными в независимых турецких судах. Мы будем преследовать их до тех пор, пока последний предатель FETO (запрещённая в Турции организация, с которой правительство связывает попытку госпереворота в 2016 году – ред.) не будет привлечён к ответственности судебными органами", - заявил Эрдоган, выступая в понедельник на церемонии жеребьёвки 26-го срока судебной власти и 16-го срока административной власти, которая проходит в Национальном центре конгресса и культуры Бештепе, в резиденции турецкого лидера.
По его словам, "правительство и судебные органы никогда не колебались, чтобы сломать руки, тянущиеся к демократии".
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"И не будем колебаться снова. Времена, когда те, чья обязанность - обеспечивать мир, ждали, пока созреют условия для государственного переворота, остались позади", - сказал Эрдоган.
Ранее Эрдоган провёл экстренное заседание с главами разведки и министерства юстиции после предупреждения о возможной попытке госпереворота. Глава МВД Турции Али Ерликая заявил о намерении выявить структуры, работающие против властей и народа. В стране ранее были уволены и задержаны сотрудники полиции в Управлении безопасности Анкары по обвинению в связях с преступной организацией.
Попытка госпереворота произошла в Турции в июле 2016 года. Власти обвиняют в причастности к ней организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов). Тогда арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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