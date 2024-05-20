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Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новому порядку
Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новому порядку - РИА Новости, 20.05.2024
Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новому порядку
Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июля, он будет доступен только выпускникам 2024... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:44
2024-05-20T16:44
2024-05-20T16:56
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александр мажуга
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июля, он будет доступен только выпускникам 2024 года, сообщил депутат ГД Александр Мажуга в своем Telegram-канале. "Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июля. Он будет доступен только выпускникам 2024 года", - написал он. Ранее Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, александр мажуга, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, сн_образование, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Александр Мажуга, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество, СН_Образование, Навигатор абитуриента
Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новому порядку
Депутат: новый порядок пересдачи ЕГЭ будет доступен лишь выпускникам 2024 года