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Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новому порядку - РИА Новости, 20.05.2024
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16:44 20.05.2024 (обновлено: 16:56 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/ege-1947239872.html
Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новому порядку
Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новому порядку - РИА Новости, 20.05.2024
Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новому порядку
Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июля, он будет доступен только выпускникам 2024... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:44
2024-05-20T16:56
общество
россия
александр мажуга
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
образование - общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июля, он будет доступен только выпускникам 2024 года, сообщил депутат ГД Александр Мажуга в своем Telegram-канале. "Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июля. Он будет доступен только выпускникам 2024 года", - написал он. Ранее Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.
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общество, россия, александр мажуга, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), образование - общество, сн_образование, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Александр Мажуга, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование - Общество, СН_Образование, Навигатор абитуриента
Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новому порядку

Депутат: новый порядок пересдачи ЕГЭ будет доступен лишь выпускникам 2024 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШкольник перед началом ЕГЭ
Школьник перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Школьник перед началом ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июля, он будет доступен только выпускникам 2024 года, сообщил депутат ГД Александр Мажуга в своем Telegram-канале.
"Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, которая будет организована 4 и 5 июля. Он будет доступен только выпускникам 2024 года", - написал он.
Ранее Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена, и согласно которому дополнительные даты проведения ЕГЭ назначены на 4 и 5 июля. Основной период ЕГЭ 2024 года пройдет с 23 мая по 5 июля.
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ОбществоРоссияАлександр МажугаГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Образование - ОбществоСН_ОбразованиеНавигатор абитуриента
 
 
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