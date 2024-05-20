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СМИ раскрыли, чем грозит новый штамм коронавируса - РИА Новости, 20.05.2024
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00:49 20.05.2024 (обновлено: 00:59 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/covid-1947073534.html
СМИ раскрыли, чем грозит новый штамм коронавируса
СМИ раскрыли, чем грозит новый штамм коронавируса - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ раскрыли, чем грозит новый штамм коронавируса
Новые штаммы коронавируса группы FLiRT могут вызвать рост заболеваемости COVID-19 этим летом, сообщила газета Financial Times. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T00:49
2024-05-20T00:59
здоровье - общество
сша
европа
израиль
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
в мире
россия
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Новые штаммы коронавируса группы FLiRT могут вызвать рост заболеваемости COVID-19 этим летом, сообщила газета Financial Times.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые приводит издание, на данный момент доминирующим штаммом в Штатах является KP. 2. Он входит в так называемую группу FLiRT, получившую название от мутаций в генетическом коде штаммов. Он преобладал в 28,2 процента случаев, выявленных за две недели до 11 мая – по сравнению с 3,8 процента с начала марта. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что варианты FLiRT обнаружены в 14 странах Европы, а также в Израиле, уточняется в статье.Как сообщается в материале, данные штаммы не должны спровоцировать рост госпитализаций или тяжелого протекания болезни. При этом симптомы остаются стандартными для коронавируса – лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния.Ранее в этом месяце пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что новая группа штаммов коронавируса "FLiRT", распространяющаяся в ряде стран, в России не обнаружена. При этом в ведомстве уточняли, что по предварительным данным, KP.2 может стать доминирующей линией во всем мире.
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здоровье - общество, сша, европа, израиль, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, россия
Здоровье - Общество, США, Европа, Израиль, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), В мире, Россия
СМИ раскрыли, чем грозит новый штамм коронавируса

FT спрогнозировала всплеск заболеваемости COVID-19 этим летом из-за штамма FLiRT

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку с кровью
Медсестра держит пробирку с кровью - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медсестра держит пробирку с кровью. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая РИА Новости. Новые штаммы коронавируса группы FLiRT могут вызвать рост заболеваемости COVID-19 этим летом, сообщила газета Financial Times.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые приводит издание, на данный момент доминирующим штаммом в Штатах является KP. 2. Он входит в так называемую группу FLiRT, получившую название от мутаций в генетическом коде штаммов. Он преобладал в 28,2 процента случаев, выявленных за две недели до 11 мая – по сравнению с 3,8 процента с начала марта. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что варианты FLiRT обнаружены в 14 странах Европы, а также в Израиле, уточняется в статье.
Как сообщается в материале, данные штаммы не должны спровоцировать рост госпитализаций или тяжелого протекания болезни. При этом симптомы остаются стандартными для коронавируса – лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния.
Ранее в этом месяце пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что новая группа штаммов коронавируса "FLiRT", распространяющаяся в ряде стран, в России не обнаружена. При этом в ведомстве уточняли, что по предварительным данным, KP.2 может стать доминирующей линией во всем мире.
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Здоровье - ОбществоСШАЕвропаИзраильФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)В миреРоссия
 
 
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