https://ria.ru/20240520/covid-1947073534.html

СМИ раскрыли, чем грозит новый штамм коронавируса

СМИ раскрыли, чем грозит новый штамм коронавируса - РИА Новости, 20.05.2024

СМИ раскрыли, чем грозит новый штамм коронавируса

Новые штаммы коронавируса группы FLiRT могут вызвать рост заболеваемости COVID-19 этим летом, сообщила газета Financial Times. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T00:49

2024-05-20T00:49

2024-05-20T00:59

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Новые штаммы коронавируса группы FLiRT могут вызвать рост заболеваемости COVID-19 этим летом, сообщила газета Financial Times.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые приводит издание, на данный момент доминирующим штаммом в Штатах является KP. 2. Он входит в так называемую группу FLiRT, получившую название от мутаций в генетическом коде штаммов. Он преобладал в 28,2 процента случаев, выявленных за две недели до 11 мая – по сравнению с 3,8 процента с начала марта. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что варианты FLiRT обнаружены в 14 странах Европы, а также в Израиле, уточняется в статье.Как сообщается в материале, данные штаммы не должны спровоцировать рост госпитализаций или тяжелого протекания болезни. При этом симптомы остаются стандартными для коронавируса – лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле, потеря вкуса или обоняния.Ранее в этом месяце пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что новая группа штаммов коронавируса "FLiRT", распространяющаяся в ряде стран, в России не обнаружена. При этом в ведомстве уточняли, что по предварительным данным, KP.2 может стать доминирующей линией во всем мире.

https://ria.ru/20240515/yaponiya-1946044474.html

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здоровье - общество, сша, европа, израиль, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, россия