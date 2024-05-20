https://ria.ru/20240520/briks-1947265183.html

Россия пригласила Казахстан на мероприятие для стран — партнеров БРИКС

Россия пригласила Казахстан на мероприятие для стран — партнеров БРИКС - РИА Новости, 20.05.2024

Россия пригласила Казахстан на мероприятие для стран — партнеров БРИКС

Россия пригласила Казахстан на саммит БРИКС, который пройдет осенью в Казани, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:14

2024-05-20T18:14

2024-05-20T18:14

россия

казахстан

сергей лавров

брикс

политика

казань

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АСТАНА, 20 мая - РИА Новости. Россия пригласила Казахстан на саммит БРИКС, который пройдет осенью в Казани, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы готовим саммит БРИКС в октябре в Казани, и мы рассчитываем, что Казахстан положительно ответит на наше приглашение принять участие в мероприятии для стран-партнеров", - сказал Лавров в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, Лавров сообщил, что из Астаны возвращается в Москву, "но уже в пятницу должен быть в Минске, а еще через два дня - в Ташкенте". Токаев со своей стороны отметил, что Россия - стратегический партнер и союзник Казахстана. Позже в МИД России сообщили, что Лавров и Токаев в ходе встречи рассмотрели пути дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых главами государств и правительств двух стран, а также график межгосударственного диалога. "Обсуждены ключевые аспекты расширения двустороннего сотрудничества России и Казахстана, взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений – ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и СВМДА", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны выразили обоюдный настрой на совместное решение всего комплекса многоплановых задач и реализацию масштабных планов укрепления союзничества и стратегического партнерства на благо двух стран и народов.

https://ria.ru/20240514/briks-1945949653.html

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казахстан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, казахстан, сергей лавров, брикс, политика, казань