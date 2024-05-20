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Россия пригласила Казахстан на мероприятие для стран — партнеров БРИКС - РИА Новости, 20.05.2024
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18:14 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/briks-1947265183.html
Россия пригласила Казахстан на мероприятие для стран — партнеров БРИКС
Россия пригласила Казахстан на мероприятие для стран — партнеров БРИКС - РИА Новости, 20.05.2024
Россия пригласила Казахстан на мероприятие для стран — партнеров БРИКС
Россия пригласила Казахстан на саммит БРИКС, который пройдет осенью в Казани, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:14
2024-05-20T18:14
россия
казахстан
сергей лавров
брикс
политика
казань
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АСТАНА, 20 мая - РИА Новости. Россия пригласила Казахстан на саммит БРИКС, который пройдет осенью в Казани, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы готовим саммит БРИКС в октябре в Казани, и мы рассчитываем, что Казахстан положительно ответит на наше приглашение принять участие в мероприятии для стран-партнеров", - сказал Лавров в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, Лавров сообщил, что из Астаны возвращается в Москву, "но уже в пятницу должен быть в Минске, а еще через два дня - в Ташкенте". Токаев со своей стороны отметил, что Россия - стратегический партнер и союзник Казахстана. Позже в МИД России сообщили, что Лавров и Токаев в ходе встречи рассмотрели пути дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых главами государств и правительств двух стран, а также график межгосударственного диалога. "Обсуждены ключевые аспекты расширения двустороннего сотрудничества России и Казахстана, взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений – ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и СВМДА", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны выразили обоюдный настрой на совместное решение всего комплекса многоплановых задач и реализацию масштабных планов укрепления союзничества и стратегического партнерства на благо двух стран и народов.
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россия, казахстан, сергей лавров, брикс, политика, казань
Россия, Казахстан, Сергей Лавров, БРИКС, Политика, Казань
Россия пригласила Казахстан на мероприятие для стран — партнеров БРИКС

Лавров: Россия пригласила Казахстан на осенний саммит БРИКС в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМечеть Кул-Шариф в Казанском кремле
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 20 мая - РИА Новости. Россия пригласила Казахстан на саммит БРИКС, который пройдет осенью в Казани, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовим саммит БРИКС в октябре в Казани, и мы рассчитываем, что Казахстан положительно ответит на наше приглашение принять участие в мероприятии для стран-партнеров", - сказал Лавров в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, Лавров сообщил, что из Астаны возвращается в Москву, "но уже в пятницу должен быть в Минске, а еще через два дня - в Ташкенте".
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Токаев со своей стороны отметил, что Россия - стратегический партнер и союзник Казахстана.
Позже в МИД России сообщили, что Лавров и Токаев в ходе встречи рассмотрели пути дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых главами государств и правительств двух стран, а также график межгосударственного диалога.
"Обсуждены ключевые аспекты расширения двустороннего сотрудничества России и Казахстана, взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений – ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и СВМДА", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны выразили обоюдный настрой на совместное решение всего комплекса многоплановых задач и реализацию масштабных планов укрепления союзничества и стратегического партнерства на благо двух стран и народов.
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