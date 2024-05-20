Россия пригласила Казахстан на мероприятие для стран — партнеров БРИКС
Лавров: Россия пригласила Казахстан на осенний саммит БРИКС в Казани
Мечеть Кул-Шариф в Казанском кремле. Архивное фото
АСТАНА, 20 мая - РИА Новости. Россия пригласила Казахстан на саммит БРИКС, который пройдет осенью в Казани, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы готовим саммит БРИКС в октябре в Казани, и мы рассчитываем, что Казахстан положительно ответит на наше приглашение принять участие в мероприятии для стран-партнеров", - сказал Лавров в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, Лавров сообщил, что из Астаны возвращается в Москву, "но уже в пятницу должен быть в Минске, а еще через два дня - в Ташкенте".
Токаев со своей стороны отметил, что Россия - стратегический партнер и союзник Казахстана.
Позже в МИД России сообщили, что Лавров и Токаев в ходе встречи рассмотрели пути дальнейшей реализации договоренностей, достигнутых главами государств и правительств двух стран, а также график межгосударственного диалога.
"Обсуждены ключевые аспекты расширения двустороннего сотрудничества России и Казахстана, взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений – ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и СВМДА", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Там отметили, что стороны выразили обоюдный настрой на совместное решение всего комплекса многоплановых задач и реализацию масштабных планов укрепления союзничества и стратегического партнерства на благо двух стран и народов.
БРИКС притягивает все больше сторонников, заявил Путин
1 января, 12:21