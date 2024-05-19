https://ria.ru/20240519/zhest-1946955127.html

"Это кошмар". Жест на встрече Путина и Си Цзиньпина вызвал панику в Штатах

"Это кошмар". Жест на встрече Путина и Си Цзиньпина вызвал панику в Штатах - РИА Новости, 19.05.2024

"Это кошмар". Жест на встрече Путина и Си Цзиньпина вызвал панику в Штатах

Дружеские объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стали свидетельством колоссального стратегического поражения США, заявил... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T02:25

2024-05-19T02:25

2024-05-19T02:28

в мире

россия

китай

сша

си цзиньпин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946331374_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_2c8d50363d86271a37347c9939c6d067.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Дружеские объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стали свидетельством колоссального стратегического поражения США, заявил аналитик фонда "Наследие" Майкл Пиллсбери в интервью Fox News."Это стратегический кошмар (для США. — Прим. ред.) — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно. Он не итальянец-любитель объятий, он лидер китайских коммунистов", — заметил американский эксперт.По мнению Пиллсбери дружба России и Китая представляет огромную опасность для Вашингтона. Обе страны воспринимаются Штатами как опасные стратегические оппоненты, добавил он. "Это печальный день (для Штатов. — Прим. ред.)", — заключил аналитик.В четверг Путин во время переговоров с Си Цзиньпином в узком составе отметил, что сотрудничество России и Китая не носит конъюнктурного характера и не направлено против третьих стран. Российско-китайские отношения выступают одним из ключевых стабилизирующих факторов на международной арене, подчеркнул президент.Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, говорил ранее Ушаков.

https://ria.ru/20240517/tramp-1946689562.html

https://ria.ru/20240517/putin-1946666317.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, сша, си цзиньпин, владимир путин