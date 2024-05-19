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"Это кошмар". Жест на встрече Путина и Си Цзиньпина вызвал панику в Штатах - РИА Новости, 19.05.2024
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02:25 19.05.2024 (обновлено: 02:28 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/zhest-1946955127.html
"Это кошмар". Жест на встрече Путина и Си Цзиньпина вызвал панику в Штатах
"Это кошмар". Жест на встрече Путина и Си Цзиньпина вызвал панику в Штатах - РИА Новости, 19.05.2024
"Это кошмар". Жест на встрече Путина и Си Цзиньпина вызвал панику в Штатах
Дружеские объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стали свидетельством колоссального стратегического поражения США, заявил... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T02:25
2024-05-19T02:28
в мире
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си цзиньпин
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Дружеские объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стали свидетельством колоссального стратегического поражения США, заявил аналитик фонда "Наследие" Майкл Пиллсбери в интервью Fox News."Это стратегический кошмар (для США. — Прим. ред.) — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно. Он не итальянец-любитель объятий, он лидер китайских коммунистов", — заметил американский эксперт.По мнению Пиллсбери дружба России и Китая представляет огромную опасность для Вашингтона. Обе страны воспринимаются Штатами как опасные стратегические оппоненты, добавил он. &quot;Это печальный день (для Штатов. — Прим. ред.)&quot;, — заключил аналитик.В четверг Путин во время переговоров с Си Цзиньпином в узком составе отметил, что сотрудничество России и Китая не носит конъюнктурного характера и не направлено против третьих стран. Российско-китайские отношения выступают одним из ключевых стабилизирующих факторов на международной арене, подчеркнул президент.Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, говорил ранее Ушаков.
https://ria.ru/20240517/tramp-1946689562.html
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в мире, россия, китай, сша, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Россия, Китай, США, Си Цзиньпин, Владимир Путин
"Это кошмар". Жест на встрече Путина и Си Цзиньпина вызвал панику в Штатах

Аналитик Пиллсбери: объятия Путина и Си Цзиньпина стали кошмаром для США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Дружеские объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стали свидетельством колоссального стратегического поражения США, заявил аналитик фонда "Наследие" Майкл Пиллсбери в интервью Fox News.
"Это стратегический кошмар (для США. — Прим. ред.) — видеть, как два лидера обнимают друг друга. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведет себя более сдержанно. Он не итальянец-любитель объятий, он лидер китайских коммунистов", — заметил американский эксперт.
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По мнению Пиллсбери дружба России и Китая представляет огромную опасность для Вашингтона. Обе страны воспринимаются Штатами как опасные стратегические оппоненты, добавил он.
«

"Это печальный день (для Штатов. — Прим. ред.)", — заключил аналитик.

В четверг Путин во время переговоров с Си Цзиньпином в узком составе отметил, что сотрудничество России и Китая не носит конъюнктурного характера и не направлено против третьих стран. Российско-китайские отношения выступают одним из ключевых стабилизирующих факторов на международной арене, подчеркнул президент.
Путин был с государственным визитом в Китае 16-17 мая, он посетил Пекин и Харбин. Это был первый зарубежный визит президента России после официального вступления в должность. Си Цзиньпин в прошлом году с первой после переизбрания зарубежной поездкой тоже отправился именно в Россию — он приезжал в Москву в марте 2023 года. Такие взаимные визиты подтверждают приоритетное внимание к российско-китайскому партнерству и отражают "личную химию", сложившуюся между лидерами, говорил ранее Ушаков.
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