https://ria.ru/20240519/zapad-1946915987.html

"Поезд ушел": Запад безнадежно опаздывает

"Поезд ушел": Запад безнадежно опаздывает - РИА Новости, 19.05.2024

"Поезд ушел": Запад безнадежно опаздывает

Перспективы так называемой мирной конференции по Украине, которая должна состояться 15-16 июня в Швейцарии, становятся все более грустными для ее организаторов... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T08:00

2024-05-19T08:00

2024-05-19T08:07

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Перспективы так называемой мирной конференции по Украине, которая должна состояться 15-16 июня в Швейцарии, становятся все более грустными для ее организаторов и вдохновителей.Белый дом сообщил, что участие в ней Джо Байдена пока не запланировано. Заявление последовало после того, как о своем отказе присутствовать на мероприятии сообщили президенты ЮАР и Бразилии, а Владимир Путин в ходе визита в Китай едко прокомментировал грядущее событие. Полбеды, что Запад продолжает попытки вести "мирные переговоры" без участия России, к данному абсурду мир уже почти привык. Российский президент акцентировал даже более интересный теперь момент: полномочия украинского президента истекают завтра, 20 мая, — дальше его легитимность как минимум сомнительна. А на конференции планируется обсуждать пресловутую "формулу Зеленского". Таким образом, в Швейцарии и сам Зеленский как представитель Украины, и его "формула" будут представлять собой карету, которая то ли уже превратилась в тыкву, то ли еще не совсем, но в любую секунду может. О чем вообще можно разговаривать в таких условиях?В сочетании с успехами российской армии продолжающиеся попытки сколотить общемировую антироссийскую коалицию с вовлечением в нее государств Глобального Юга выглядят все более жалко. Однако эти неостанавливающиеся усилия высвечивают системную проблему Запада, которая самым непосредственным образом влияет на потерю им глобального доминирования: он утратил лидерские позиции, перестал определять направления движения и формировать тенденции. При этом он вроде пытается действовать как раньше, но раз за разом не успевает и в результате вынужден реагировать на чужие решения и действия, причем в своей реакции тоже запаздывает, ошибается и оказывается неэффективен.Собственно, короткая история "мирного переговорного процесса по Украине" может служить прекрасной иллюстрацией данной проблемы.Теоретически ведь замысел был прямо-таки иезуитский в своей хитроумности. Правда, оказалось, как в пословице: "Гладко было на бумаге, да нарвались на овраги". Изначально Запад сделал ставку на полный и тотальный разгром России. На поле боя его должны были нанести ВСУ при всемерной поддержке НАТО, а для ускорения экономического краха нашей страны требовалось содействие незападных стран, которые с начала конфликта уклонялись от навязываемой им антироссийской позиции. Если бы это получилось, формат переговорного процесса без России вполне мог сработать: Москва оказалась бы в положении потерпевшей сокрушительное поражение стороны, которая просто подписывает акт о безоговорочной капитуляции и выполняет любые выставленные ей "мировым сообществом" условия. А то, что такой "переговорный" процесс Запад запустил сильно заранее и без России, помимо всего прочего, выполняло функцию психологического давления и на нашу страну, и на мир в целом.Именно поэтому самая первая "мирная" конференция в Копенгагене в июне прошлого года состоялась практически одновременно с началом "контрнаступа", на который Западом реально возлагались колоссальные надежды. И надо отдать должное странам Юга, которые тогда — в момент огромного давления на них — в большинстве своем заняли трезвую и взвешенную позицию: вы сначала русских-то победите, а уже потом поговорим об условиях их капитуляции. Со следующими тремя встречами — в августе в саудовской Джидде, в октябре на Мальте и январе в Давосе — все оказалось проще, потому что практически всем (кроме самого Запада) стало ясно, что данный план провалился. Довольно много стран участвовало в мероприятиях, но заканчивались они вполне закономерно ничем. А сформировать антироссийский фронт тем более не получилось.Однако факт, что Штаты и Европа еще полгода с саммита в Копенгагене продолжали жать на эту кнопку, хотя уже в Джидде стало окончательно ясно, что она не работает и не заработает, а вся ситуация развивается не в пользу Украины, очень хорошо показывает, насколько медленная в западном истеблишменте система обратной связи и принятия решений.Тем не менее к началу нынешнего года она наконец сработала. В январе (через несколько дней после встречи в Давосе) президент Швейцарии анонсировала проведение мирной конференции и тогда же первой из западных лидеров признала, что в конечном счете без России никакие реальные переговоры просто невозможны.Последующие недели и месяцы можно было наблюдать, как Запад трансформировал свой подход к разрешению украинского конфликта и к России. Он отошел от концепции нанесения тотального поражения нашей стране к идее принуждения нас к максимально невыгодным договоренностям в процессе переговоров, которые в итоге все-таки когда-то состоятся. Но для этого американцам и европейцам по-прежнему необходимо содействие Глобального Юга, чтобы иметь возможность через него давить на Москву.Самое интересное, что в основу нового подхода легло представление о позиционном тупике на фронте. В первые месяцы текущего года в зоне боевых действий сложилась ситуация, которую западные эксперты и официальные лица интерпретировали как невозможность ни одной из сторон радикально изменить положение дел: да, русские сдержали украинское контрнаступление, но у них самих нет сил и возможностей взломать оборону ВСУ, так что нынешняя линия боевого соприкосновения может сохраняться практически неизменной годами. Из этого делался вывод, что Москва оказалась на Украине в столь же тупиковой ситуации, как и Запад, и, соответственно, заинтересована в переговорах, чтобы найти приемлемый выход. А это создает возможность переиграть ее на переговорах.Именно на таких основаниях все это время готовилась конференция в Швейцарии, чтобы — пока еще без России — продавить к подчинению Глобальный Юг, а потом уже совместными усилиями навалиться на Москву.Однако к настоящему моменту, то есть спустя какие-то два-три месяца, уже всем очевидно, что Запад вновь ошибся, сделал неверную ставку и катастрофически опаздывает в своей реакции: оборона ВСУ трещит по швам по всей линии фронта, Россия активизировала действия на Харьковском направлении, а у Москвы нет вообще никаких резонов и интереса идти на потенциально невыгодные для нее переговоры (о чем также прямо заявил Путин в Китае). А уж "формула Зеленского" как объект для обсуждения в этих обстоятельствах выглядит просто тяжелым бредом, который дискредитирует не столько Киев, по поводу адекватности которого уже никто не питает иллюзий, сколько Запад, который продолжает ее продвигать. Плюс, судя по всему, когда была задумана и назначена на лето конференция в Швейцарии, никому из организаторов в голову не пришло, что к тому моменту законные полномочия Зеленского истекут, его новый статус окажется крайне туманен, а его подпись под любым документом не будет стоить и ломаного гроша. Ну или данное соображение было сочтено совершенно незначительным, чтобы его учитывать в раскладах.Зато ничего удивительного, что все эти обстоятельства и соображения принимаются во внимание и учитываются всем остальным миром. Который видит в происходящем не только неудачи Запада в войне против России, но и его общую катастрофическую деградацию.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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