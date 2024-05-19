https://ria.ru/20240519/vzryv-1947034506.html
В Днепропетровске прогремел взрыв
В Днепропетровске прогремел взрыв - РИА Новости, 19.05.2024
В Днепропетровске прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Днепропетровске (украинское название - Днепр), где звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T17:35
2024-05-19T17:35
2024-05-19T17:35
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске (украинское название - Днепр), где звучит воздушная тревога, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Днепр, местные паблики сообщают о взрыве в пригороде", - говорится в сообщении, опубликованном издания. На данный момент тревога звучит в ряде регионов Украины, в том числе и в Днепропетровской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240519/aleksandrovka-1946993006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровск, россия, днепр (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Днепропетровск, Россия, Днепр (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремел взрыв
"Зеркало недели": в пригороде Днепропетровска прогремел взрыв