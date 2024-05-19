https://ria.ru/20240519/vertolet-1947062701.html

Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета с Раиси

Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета с Раиси - РИА Новости, 19.05.2024

Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета с Раиси

Турецкие власти направили более 30 альпинистов на помощь иранским коллегам, пытающимся найти потерпевший крушение в горах Ирана вертолет с президентом ИРИ на... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T21:42

2024-05-19T21:42

2024-05-19T21:49

в мире

турция

иран

авария с вертолетом президента ирана

ибрахим раиси

ван (провинция)

реджеп тайип эрдоган

ильхам алиев

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СТАМБУЛ, 19 мая - РИА Новости. Турецкие власти направили более 30 альпинистов на помощь иранским коллегам, пытающимся найти потерпевший крушение в горах Ирана вертолет с президентом ИРИ на борту, заявило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Турция с беспокойством следит за ситуацией с поисками потерпевшего крушение вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси и готова предоставить всевозможную помощь в поисках, сообщило ранее министерство иностранных дел. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с грустью узнал о крушении вертолета и надеется на хорошие новости."МИД Ирана обратился к нам с просьбой предоставить вертолеты с функцией ночного видения. Наши департаменты в провинциях Ван и Эрзурум отправили в Иран 32 альпиниста и шесть транспортных средств (вертолетов - ред.)", - сообщило AFAD в пресс-релизе.В управлении отметили, что еще три поисково-спасательных группы альпинистов в составе около 15 человек каждая готовы отправиться в Иран.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД Хосейна Амир Абдоллахиана,, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана и ведут его поиски.Агентство Tasnim ранее сообщило, что из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками. Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета, заявил ранее начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца.

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

турция

иран

ван (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, иран, авария с вертолетом президента ирана, ибрахим раиси, ван (провинция), реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев, красный полумесяц, хосейн амир абдоллахиан