Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета с Раиси
Турция по просьбе Ирана направила 32 альпинистов на поиски вертолета с Раиси
© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustПоследнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
СТАМБУЛ, 19 мая - РИА Новости. Турецкие власти направили более 30 альпинистов на помощь иранским коллегам, пытающимся найти потерпевший крушение в горах Ирана вертолет с президентом ИРИ на борту, заявило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Турция с беспокойством следит за ситуацией с поисками потерпевшего крушение вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси и готова предоставить всевозможную помощь в поисках, сообщило ранее министерство иностранных дел. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с грустью узнал о крушении вертолета и надеется на хорошие новости.
В управлении отметили, что еще три поисково-спасательных группы альпинистов в составе около 15 человек каждая готовы отправиться в Иран.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД Хосейна Амир Абдоллахиана,, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана и ведут его поиски.
Агентство Tasnim ранее сообщило, что из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками. Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета, заявил ранее начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца.
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19 июня 2021, 15:48