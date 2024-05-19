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Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета с Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
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21:42 19.05.2024 (обновлено: 21:49 19.05.2024)
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947062701.html
Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета с Раиси
Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета с Раиси - РИА Новости, 19.05.2024
Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета с Раиси
Турецкие власти направили более 30 альпинистов на помощь иранским коллегам, пытающимся найти потерпевший крушение в горах Ирана вертолет с президентом ИРИ на... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T21:42
2024-05-19T21:49
в мире
турция
иран
авария с вертолетом президента ирана
ибрахим раиси
ван (провинция)
реджеп тайип эрдоган
ильхам алиев
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СТАМБУЛ, 19 мая - РИА Новости. Турецкие власти направили более 30 альпинистов на помощь иранским коллегам, пытающимся найти потерпевший крушение в горах Ирана вертолет с президентом ИРИ на борту, заявило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Турция с беспокойством следит за ситуацией с поисками потерпевшего крушение вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси и готова предоставить всевозможную помощь в поисках, сообщило ранее министерство иностранных дел. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с грустью узнал о крушении вертолета и надеется на хорошие новости."МИД Ирана обратился к нам с просьбой предоставить вертолеты с функцией ночного видения. Наши департаменты в провинциях Ван и Эрзурум отправили в Иран 32 альпиниста и шесть транспортных средств (вертолетов - ред.)", - сообщило AFAD в пресс-релизе.В управлении отметили, что еще три поисково-спасательных группы альпинистов в составе около 15 человек каждая готовы отправиться в Иран.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД Хосейна Амир Абдоллахиана,, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана и ведут его поиски.Агентство Tasnim ранее сообщило, что из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками. Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета, заявил ранее начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца.
https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html
турция
иран
ван (провинция)
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в мире, турция, иран, авария с вертолетом президента ирана, ибрахим раиси, ван (провинция), реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев, красный полумесяц, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Турция, Иран, Авария с вертолетом президента Ирана, Ибрахим Раиси, Ван (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев, Красный полумесяц, Хосейн Амир Абдоллахиан
Турция направила в Иран альпинистов на поиски вертолета с Раиси

Турция по просьбе Ирана направила 32 альпинистов на поиски вертолета с Раиси

© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustПоследнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
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СТАМБУЛ, 19 мая - РИА Новости. Турецкие власти направили более 30 альпинистов на помощь иранским коллегам, пытающимся найти потерпевший крушение в горах Ирана вертолет с президентом ИРИ на борту, заявило Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Турция с беспокойством следит за ситуацией с поисками потерпевшего крушение вертолета с иранским президентом Эбрахимом Раиси и готова предоставить всевозможную помощь в поисках, сообщило ранее министерство иностранных дел. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с грустью узнал о крушении вертолета и надеется на хорошие новости.
"МИД Ирана обратился к нам с просьбой предоставить вертолеты с функцией ночного видения. Наши департаменты в провинциях Ван и Эрзурум отправили в Иран 32 альпиниста и шесть транспортных средств (вертолетов - ред.)", - сообщило AFAD в пресс-релизе.
В управлении отметили, что еще три поисково-спасательных группы альпинистов в составе около 15 человек каждая готовы отправиться в Иран.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД Хосейна Амир Абдоллахиана,, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана и ведут его поиски.
Агентство Tasnim ранее сообщило, что из-за рельефа спасатели вынуждены добираться до места ЧП пешком, поиски осложнены темным временем суток и осадками. Уже четыре команды спасателей подошли к месту предположительной жесткой посадки вертолета, заявил ранее начальник оперативного штаба иранского Красного полумесяца.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Биография Ибрахима Раиси
19 июня 2021, 15:48
 
В миреТурцияИранАвария с вертолетом президента ИранаИбрахим РаисиВан (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганИльхам АлиевКрасный полумесяцХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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