https://ria.ru/20240519/turtsiya-1947067527.html

Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения

Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения - РИА Новости, 19.05.2024

Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения

Турецкие власти предоставили Ирану вертолет с системой ночного видения и БПЛА для участия в поисках потерпевшего аварию вертолета иранского президента Эбрахима... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T22:49

2024-05-19T22:49

2024-05-19T22:49

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СТАМБУЛ, 19 мая - РИА Новости. Турецкие власти предоставили Ирану вертолет с системой ночного видения и БПЛА для участия в поисках потерпевшего аварию вертолета иранского президента Эбрахима Раиси, сообщило минобороны Турции. МИД Турции ранее сообщил, что страна с беспокойством следит за поисками вертолета Раиси и готова предоставить Ирану помощь. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с грустью узнал о крушении вертолета и надеется на хорошие новости. "На основании поступившего запроса от МИД Ирана мы направили БПЛА Akıncı и вертолет Cougar с системой ночного видения для участия в поисково-спасательной операции после крушения вертолета с президентом Ирана", - сообщило в пресс-релизе турецкое ведомство. Ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявило об отправке 32 альпинистов и шести транспортных средств на помощь иранским коллегам, еще не менее 45 альпинистов готовы к отправке. Управление отмечало, что Тегеран просил Анкару предоставить вертолет с системой ночного видения. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД Хосейна Амир Абдоллахиана,, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана и ведут его поиски.

https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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