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Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения - РИА Новости, 19.05.2024
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22:49 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/turtsiya-1947067527.html
Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения
Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения - РИА Новости, 19.05.2024
Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения
Турецкие власти предоставили Ирану вертолет с системой ночного видения и БПЛА для участия в поисках потерпевшего аварию вертолета иранского президента Эбрахима... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T22:49
2024-05-19T22:49
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СТАМБУЛ, 19 мая - РИА Новости. Турецкие власти предоставили Ирану вертолет с системой ночного видения и БПЛА для участия в поисках потерпевшего аварию вертолета иранского президента Эбрахима Раиси, сообщило минобороны Турции. МИД Турции ранее сообщил, что страна с беспокойством следит за поисками вертолета Раиси и готова предоставить Ирану помощь. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с грустью узнал о крушении вертолета и надеется на хорошие новости. "На основании поступившего запроса от МИД Ирана мы направили БПЛА Akıncı и вертолет Cougar с системой ночного видения для участия в поисково-спасательной операции после крушения вертолета с президентом Ирана", - сообщило в пресс-релизе турецкое ведомство. Ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявило об отправке 32 альпинистов и шести транспортных средств на помощь иранским коллегам, еще не менее 45 альпинистов готовы к отправке. Управление отмечало, что Тегеран просил Анкару предоставить вертолет с системой ночного видения. Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД Хосейна Амир Абдоллахиана,, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана и ведут его поиски.
https://ria.ru/20210619/raisi-1737352574.html
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в мире, цены на нефть, иран, турция, тегеран (город), реджеп тайип эрдоган, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, авария с вертолетом президента ирана
В мире, Цены на нефть, Иран, Турция, Тегеран (город), Реджеп Тайип Эрдоган, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Авария с вертолетом президента Ирана
Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения

Турция предоставила Ирану дрон Akıncı и вертолет с системой ночного видения

© Фото : Tasnim NewsПоисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
© Фото : Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
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СТАМБУЛ, 19 мая - РИА Новости. Турецкие власти предоставили Ирану вертолет с системой ночного видения и БПЛА для участия в поисках потерпевшего аварию вертолета иранского президента Эбрахима Раиси, сообщило минобороны Турции.
МИД Турции ранее сообщил, что страна с беспокойством следит за поисками вертолета Раиси и готова предоставить Ирану помощь. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с грустью узнал о крушении вертолета и надеется на хорошие новости.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
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19 июня 2021, 15:48
"На основании поступившего запроса от МИД Ирана мы направили БПЛА Akıncı и вертолет Cougar с системой ночного видения для участия в поисково-спасательной операции после крушения вертолета с президентом Ирана", - сообщило в пресс-релизе турецкое ведомство.
Ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявило об отправке 32 альпинистов и шести транспортных средств на помощь иранским коллегам, еще не менее 45 альпинистов готовы к отправке. Управление отмечало, что Тегеран просил Анкару предоставить вертолет с системой ночного видения.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД Хосейна Амир Абдоллахиана,, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана и ведут его поиски.
Поиски вертолета с иранским президентом Раиси
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Вчера, 21:08
 
В миреЦены на нефтьИранТурцияТегеран (город)Реджеп Тайип ЭрдоганХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевАвария с вертолетом президента Ирана
 
 
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