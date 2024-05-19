Турция отправила в Иран вертолет с системой ночного видения
Турция предоставила Ирану дрон Akıncı и вертолет с системой ночного видения
© Фото : Tasnim NewsПоисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
© Фото : Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
СТАМБУЛ, 19 мая - РИА Новости. Турецкие власти предоставили Ирану вертолет с системой ночного видения и БПЛА для участия в поисках потерпевшего аварию вертолета иранского президента Эбрахима Раиси, сообщило минобороны Турции.
МИД Турции ранее сообщил, что страна с беспокойством следит за поисками вертолета Раиси и готова предоставить Ирану помощь. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с грустью узнал о крушении вертолета и надеется на хорошие новости.
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"На основании поступившего запроса от МИД Ирана мы направили БПЛА Akıncı и вертолет Cougar с системой ночного видения для участия в поисково-спасательной операции после крушения вертолета с президентом Ирана", - сообщило в пресс-релизе турецкое ведомство.
Ранее Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) заявило об отправке 32 альпинистов и шести транспортных средств на помощь иранским коллегам, еще не менее 45 альпинистов готовы к отправке. Управление отмечало, что Тегеран просил Анкару предоставить вертолет с системой ночного видения.
Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси и главу МИД Хосейна Амир Абдоллахиана,, претерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Раиси в воскресенье принял участие в церемонии открытия гидроузлов на реке Араз вместе с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Команды спасателей прибыли в район происшествия с вертолетом президента Ирана и ведут его поиски.