https://ria.ru/20240519/ssha-1946978861.html

Хиросима и Нагасаки отреагировали на субкритический эксперимент США

Хиросима и Нагасаки отреагировали на субкритический эксперимент США - РИА Новости, 19.05.2024

Хиросима и Нагасаки отреагировали на субкритический эксперимент США

Администрации японских городов Хиросима и Нагасаки, в 1945 году пострадавших от ядерных бомбардировок США, направили протест Вашингтону из-за испытания по... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T10:08

2024-05-19T10:08

2024-05-19T18:06

в мире

сша

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

джо байден

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ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Администрации японских городов Хиросима и Нагасаки, в 1945 году пострадавших от ядерных бомбардировок США, направили протест Вашингтону из-за испытания по контролю за состоянием ядерных боезарядов, текст их заявления цитирует телеканал NHK. "Это испытание идет вразрез с желаниями многих людей, включая переживших атомные бомбардировки, призывающих к отказу от ядерного оружия и настаивающих на том, что никто не должен испытать это еще раз. Это испытание недопустимо ни при каких обстоятельствах", — указано в документе, направленном послу США в Японии Раму Эмануэлю и в администрацию президента Джо Байдена. Накануне американское Национальное управление ядерной безопасности при Министерстве энергетики сообщило, что США провели очередной "субкритический эксперимент" в рамках контроля за состоянием ядерных боезарядов. Оно заверило, что 34-й эксперимент такого рода не нарушает моратория на ядерные испытания и соответствует критериям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, поскольку при его проведении отсутствует "самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция".Кроме того, как отмечалось, США планируют "увеличить частоту проведения этих субкритических экспериментов для сбора важных данных о материалах, применяемых в ядерных вооружениях, без технической необходимости возвращаться к подземным ядерным испытательных взрывам".В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Непосредственно при взрывах двух бомб погибли около 220 тысяч человек, еще более 200 тысяч умерли из-за смертельных доз радиационного излучения. Подавляющее большинство жертв были мирными жителями. По мнению ряда экспертов, с военной точки зрения бомбардировки двух мирных городов не были объяснимы, потому что победу над милитаристской Японией в основном обеспечил разгром миллионной Квантунской армии советскими войсками. Считается, что бомбардировками мирных городов США преследовали прежде всего политические цели — продемонстрировать свое могущество, рассматривая атомное оружие как главное средство устрашения народов, и обеспечить стратегическое превосходство.

https://ria.ru/20240516/frantsiya-1946522629.html

https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html

https://ria.ru/20240513/svr-1945484993.html

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хиросима (префектура)

нагасаки (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, хиросима (префектура), нагасаки (город), джо байден