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Испания отозвала посла в Аргентине после заявлений президента Милея

Испания отозвала посла в Аргентине после заявлений президента Милея - РИА Новости, 19.05.2024

Испания отозвала посла в Аргентине после заявлений президента Милея

Испания отзывает своего посла в Аргентине после высказываний аргентинского президента Хавьера Милея, в том числе о том, что жена премьера Испании Педро Санчеса... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T22:35

2024-05-19T22:35

2024-05-19T22:35

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педро санчес

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Испания отзывает своего посла в Аргентине после высказываний аргентинского президента Хавьера Милея, в том числе о том, что жена премьера Испании Педро Санчеса Бегунья Гомес "коррумпирована", сообщил испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес. По данным портала Infobae, Милей во время своего выступления на мероприятии Europa Viva 24, организованного ультраправой партией Vox в Мадриде, обвинил жену премьера Педро Санчеса в "коррумпированности", а также отметил, что социализм ведет к нищете. "Я объявляю, что только что отозвал нашего посла в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределенный срок", - заявил Альбарес, трансляция его выступления проводилась в социальной сети X. Глава МИД Испании также подчеркнул, что слова Милея нарушают все дипломатические обычаи и самые элементарные правила сосуществования между странами. Ранее газета Pais с ссылкой на источники сообщала, что прокуратура Мадрида обжаловала принятую к рассмотрению жалобу, поданную организацией "Чистые руки" (Manos Limpias) на Бегунью Гомес, супругу председателя правительства Испании, Педро Санчеса.

https://ria.ru/20240504/argentina-1943793422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, мадрид, аргентина, хосе мануэль альбарес, педро санчес