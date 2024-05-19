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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.05.2024
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T02:42
2024-05-19T02:42
2024-05-19T02:44
специальная военная операция на украине
воронежская область
россия
происшествия
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА."Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев.
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воронежская область, россия, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Россия, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников