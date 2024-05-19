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В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 19.05.2024

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T02:42

2024-05-19T02:42

2024-05-19T02:44

специальная военная операция на украине

воронежская область

россия

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена опасность атаки БПЛА."Внимание! Уважаемые воронежцы, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - написал Гусев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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воронежская область, россия, происшествия, александр гусев (губернатор)