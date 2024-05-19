https://ria.ru/20240519/napitki-1947020194.html

Напитки из России покорили рынок Китая

Напитки из России покорили рынок Китая - РИА Новости, 19.05.2024

Напитки из России покорили рынок Китая

Самые популярные товары на фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Харбине – это российская водка, вина, натуральные морсы и мед, а также мясные полуфабрикаты,... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T15:52

2024-05-19T15:52

2024-05-19T15:52

китай

россия

харбин

абрау-дюрсо

экспо

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Самые популярные товары на фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Харбине – это российская водка, вина, натуральные морсы и мед, а также мясные полуфабрикаты, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), который проводит мероприятие."Представители бренда премиальной водки "Легенда Кремля" поделились, что успех мероприятия превзошел их ожидания: за первый день работы ярмарки удалось реализовать практически половину завезенной на склад продукции, поэтому в срочном порядке организовали дополнительную доставку", - говорится в сообщении.Кроме того, за 3 часа дегустации было выпито 2 тысячи рюмок. Особо востребована и продается мгновенно эксклюзивная линейка для китайского рынка – 53-градусная водка, упакованная в подарочные фолианты любимого китайцами красного цвета.Компания "Карельское лето" также отметилась рекордом - продала все запасы отечественных морсов всего за первые полтора часа работы фестиваля-ярмарки.Производителю пришлось срочно организовывать повторные поставки, ведь в Поднебесной новый тренд – продукты здорового питания, в том числе продукты без сахара, без консервантов и каких-либо других добавок. Именно поэтому покупатели обращают внимание на наличие сертификата "Сделано в России", как показателя качества и экологичности продуктов. Сейчас компания ведет переговоры с потенциальными партнерами в рамках бизнес-миссии РЭЦ. Среди них – представители Торгово-промышленной палаты Китая и ассоциации сетевых ритейлеров.Почти осталась без продукции и компания из Краснодарского края "Паритет Агро", продав более 600 килограммов хлебопекарной муки в первые 4 часа после открытия фестиваля-ярмарки. Продажи составили почти 90% от всего объема привезенной продукции. В "Паритет Агро" считают, что участие в ярмарке поможет сделать продукт более узнаваемым и востребованным у китайского потребителя.Китайцы – фанаты меда, Китай – первый в мире по доле употребления меда. Не удивительно, что производитель российского меда под брендом "Предгорья Белухи" (Московской компании ООО "Смарт Бьюти") нашел более десяти потенциальных партнеров из Китая за первые два дня работы ярмарки.Конечно, китайский потребитель не мог не оценить качественные полуфабрикаты из российского мяса. "АбиПродакт" в прямом смысле слова распродает свои горячие пирожки – "Чебупай" с начала работы ярмарки. Благо, как опытный партнер РЭЦ, компания запаслась надежным количеством продукции.Второй фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" проходит в Харбине с 17 по 21 мая на площадке VIII Российско-Китайского ЭКСПО. Официальный партнер фестиваля-ярмарки – "Абрау-Дюрсо". Ярмарка "Сделано в России" также открыта на центральной пешеходной улице Харбина с 16 по 26 мая. Местные жители и бизнес-сообщество могут познакомиться с разнообразной продукцией компаний со всей России, а также с российскими традициями и культурой.

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https://ria.ru/20240519/fesco-1947006659.html

https://ria.ru/20240519/uchenye-1946965046.html

китай

россия

харбин

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, харбин, абрау-дюрсо, экспо, российский экспортный центр (рэц), экономика