https://ria.ru/20240519/magaziny-1946969141.html
В МИД готовят документы для открытия магазинов беспошлинной торговли
В МИД готовят документы для открытия магазинов беспошлинной торговли - РИА Новости, 19.05.2024
В МИД готовят документы для открытия магазинов беспошлинной торговли
В настоящий момент ведется работа по оформлению необходимого пакета документов для деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T08:40
2024-05-19T08:40
2024-05-19T09:36
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В настоящий момент ведется работа по оформлению необходимого пакета документов для деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) . "В настоящий момент ведется работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов", - пояснили в ГлавУпДК. Там рассказали, что "готовится пакет документов (устав, договор об учреждении обществе с ограниченной ответственностью, положения о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей), относящийся к обществу с ограниченной ответственностью, на которое будет возложена задача организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов дипломатического персонала дипломатических представительств, консульских должностных лиц и членов их семей, которые проживают вместе с ними, персонала (сотрудников, должностных лиц) представительств государств". Ранее в управлении агентству сообщили, что работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге ведется в соответствии с постановлением правительства России от 26 июля 2022 года. Согласно этому документу, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам планируется выдавать чек с надписью Duty Free, в котором могут указываться и сведения о покупателе. В управлении пояснили, что магазины "ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга".
https://ria.ru/20240516/torgovlya-1946551091.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, санкт-петербург, экономика
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Экономика
В МИД готовят документы для открытия магазинов беспошлинной торговли
МИД готовит документы для магазинов беспошлинной торговли в Москве и Петербурге
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В настоящий момент ведется работа по оформлению необходимого пакета документов для деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) .
"В настоящий момент ведется работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов", - пояснили в ГлавУпДК.
Там рассказали, что "готовится пакет документов (устав, договор об учреждении обществе с ограниченной ответственностью, положения о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей), относящийся к обществу с ограниченной ответственностью, на которое будет возложена задача организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов дипломатического персонала дипломатических представительств, консульских должностных лиц и членов их семей, которые проживают вместе с ними, персонала (сотрудников, должностных лиц) представительств государств".
Ранее в управлении агентству сообщили, что работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве
и Санкт-Петербурге
ведется в соответствии с постановлением правительства России от 26 июля 2022 года.
Согласно этому документу, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам планируется выдавать чек с надписью Duty Free, в котором могут указываться и сведения о покупателе. В управлении пояснили, что магазины "ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга".