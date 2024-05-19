https://ria.ru/20240519/magaziny-1946969141.html

В МИД готовят документы для открытия магазинов беспошлинной торговли

В МИД готовят документы для открытия магазинов беспошлинной торговли - РИА Новости, 19.05.2024

В МИД готовят документы для открытия магазинов беспошлинной торговли

В настоящий момент ведется работа по оформлению необходимого пакета документов для деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T08:40

2024-05-19T08:40

2024-05-19T09:36

россия

москва

санкт-петербург

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922747932_0:0:3255:1831_1920x0_80_0_0_991045229485706038e96aef508ac05b.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В настоящий момент ведется работа по оформлению необходимого пакета документов для деятельности магазинов беспошлинной торговли, которые могут открыться в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в департаменте пресс-службы и информации главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД РФ (ГлавУпДК) . "В настоящий момент ведется работа по документальному оформлению деятельности этих магазинов", - пояснили в ГлавУпДК. Там рассказали, что "готовится пакет документов (устав, договор об учреждении обществе с ограниченной ответственностью, положения о проведении открытого конкурса на выбор соучредителей), относящийся к обществу с ограниченной ответственностью, на которое будет возложена задача организации беспошлинной торговли для дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств государств при международных организациях, международных организаций или их представительств, расположенных на территории Российской Федерации, а также членов дипломатического персонала дипломатических представительств, консульских должностных лиц и членов их семей, которые проживают вместе с ними, персонала (сотрудников, должностных лиц) представительств государств". Ранее в управлении агентству сообщили, что работа по открытию магазинов беспошлинной торговли для дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге ведется в соответствии с постановлением правительства России от 26 июля 2022 года. Согласно этому документу, цены на товары в магазинах будут установлены в рублях, долларах и евро. Попасть в магазин можно будет только при предъявлении документов, удостоверяющих аккредитацию при министерстве иностранных дел РФ. После покупки дипломатам планируется выдавать чек с надписью Duty Free, в котором могут указываться и сведения о покупателе. В управлении пояснили, что магазины "ошибочно считать возрождением "Березок" советского времени, которые наряду с иностранцами могли посещать и наши граждане при наличии чеков Внешпосылторга".

https://ria.ru/20240516/torgovlya-1946551091.html

https://ria.ru/20240519/ekonomika-1946967116.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, санкт-петербург, экономика