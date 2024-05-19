https://ria.ru/20240519/magate-1946966885.html

Гросси назвал условие, при котором МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС

Гросси назвал условие, при котором МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 19.05.2024

Гросси назвал условие, при котором МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС, если сможет независимо подтвердить эту... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T08:06

2024-05-19T08:06

2024-05-19T08:06

магатэ

в мире

рафаэль гросси

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ВЕНА, 19 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС, если сможет независимо подтвердить эту информацию, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.По словам собеседника агентства, его уже спрашивали ранее, могут ли в МАГАТЭ определить источник атак на ЗАЭС, и он отмечал, что это крайне сложно, учитывая вид беспилотников, их особую траекторию, то, что они могут быть запущены с любого направления."Я говорил об этом прессе в Нью-Йорке… Поскольку мы являемся инспекторами, мы не хотели бы спекулировать, мы хотели бы говорить об этом тогда, когда в нашем распоряжении будут все элементы, чтобы подтвердить происхождение снаряда. В данном случае у нас этого не было, и таким образом мы не заявили об этом. Но я также сказал в Нью-Йорке, что если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать ее от широкой общественности. Вовсе нет", - сказал Гросси.На просьбу уточнить, действительно ли МАГАТЭ предало бы огласке информацию об источнике этих атак, гендиректор агентства ответил утвердительно."Если я узнаю об этом через своих инспекторов, а не если кто-то скажет мне, то да, конечно... Если мои инспекторы смогут независимо подтвердить происхождение атак, то конечно, это моя обязанность. В тех условиях, которые сложились у нас на станции, это несколько затруднительно. Но мы посмотрим. В любом случае я надеюсь, что новых атак на станцию не будет", - добавил собеседник агентства.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240516/zaes-1946467188.html

https://ria.ru/20240426/shoygu-1942440509.html

https://ria.ru/20240419/zaes-1940968898.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

магатэ, в мире, рафаэль гросси