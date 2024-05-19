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Гросси назвал условие, при котором МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 19.05.2024
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08:06 19.05.2024
https://ria.ru/20240519/magate-1946966885.html
Гросси назвал условие, при котором МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС
Гросси назвал условие, при котором МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС - РИА Новости, 19.05.2024
Гросси назвал условие, при котором МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС, если сможет независимо подтвердить эту... РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T08:06
2024-05-19T08:06
магатэ
в мире
рафаэль гросси
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ВЕНА, 19 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС, если сможет независимо подтвердить эту информацию, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.По словам собеседника агентства, его уже спрашивали ранее, могут ли в МАГАТЭ определить источник атак на ЗАЭС, и он отмечал, что это крайне сложно, учитывая вид беспилотников, их особую траекторию, то, что они могут быть запущены с любого направления."Я говорил об этом прессе в Нью-Йорке… Поскольку мы являемся инспекторами, мы не хотели бы спекулировать, мы хотели бы говорить об этом тогда, когда в нашем распоряжении будут все элементы, чтобы подтвердить происхождение снаряда. В данном случае у нас этого не было, и таким образом мы не заявили об этом. Но я также сказал в Нью-Йорке, что если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать ее от широкой общественности. Вовсе нет", - сказал Гросси.На просьбу уточнить, действительно ли МАГАТЭ предало бы огласке информацию об источнике этих атак, гендиректор агентства ответил утвердительно."Если я узнаю об этом через своих инспекторов, а не если кто-то скажет мне, то да, конечно... Если мои инспекторы смогут независимо подтвердить происхождение атак, то конечно, это моя обязанность. В тех условиях, которые сложились у нас на станции, это несколько затруднительно. Но мы посмотрим. В любом случае я надеюсь, что новых атак на станцию не будет", - добавил собеседник агентства.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240516/zaes-1946467188.html
https://ria.ru/20240426/shoygu-1942440509.html
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магатэ, в мире, рафаэль гросси
МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси
Гросси назвал условие, при котором МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ назовет виновника обстрелов ЗАЭС, если получит доказательства

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
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Запорожская АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 19 мая - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии предаст огласке, какая из сторон совершала атаки на Запорожскую АЭС, если сможет независимо подтвердить эту информацию, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По словам собеседника агентства, его уже спрашивали ранее, могут ли в МАГАТЭ определить источник атак на ЗАЭС, и он отмечал, что это крайне сложно, учитывая вид беспилотников, их особую траекторию, то, что они могут быть запущены с любого направления.
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"Я говорил об этом прессе в Нью-Йорке… Поскольку мы являемся инспекторами, мы не хотели бы спекулировать, мы хотели бы говорить об этом тогда, когда в нашем распоряжении будут все элементы, чтобы подтвердить происхождение снаряда. В данном случае у нас этого не было, и таким образом мы не заявили об этом. Но я также сказал в Нью-Йорке, что если мне когда-нибудь будет предоставлена достаточная информация, то я, конечно, не стану скрывать ее от широкой общественности. Вовсе нет", - сказал Гросси.
На просьбу уточнить, действительно ли МАГАТЭ предало бы огласке информацию об источнике этих атак, гендиректор агентства ответил утвердительно.
"Если я узнаю об этом через своих инспекторов, а не если кто-то скажет мне, то да, конечно... Если мои инспекторы смогут независимо подтвердить происхождение атак, то конечно, это моя обязанность. В тех условиях, которые сложились у нас на станции, это несколько затруднительно. Но мы посмотрим. В любом случае я надеюсь, что новых атак на станцию не будет", - добавил собеседник агентства.
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ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
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