https://ria.ru/20240519/istoriya-1946965486.html

Эксперт призвал сократить детализацию истории европейских стран в школах

Эксперт призвал сократить детализацию истории европейских стран в школах - РИА Новости, 19.05.2024

Эксперт призвал сократить детализацию истории европейских стран в школах

В российских школах необходимо сократить "чрезмерную детализацию" истории европейских стран и преподавать, в том числе историю и культуру Китая, заявил в... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T07:43

2024-05-19T07:43

2024-05-19T07:43

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ХАРБИН (Китай), 19 мая - РИА Новости. В российских школах необходимо сократить "чрезмерную детализацию" истории европейских стран и преподавать, в том числе историю и культуру Китая, заявил в интервью РИА Новости директор Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Кирилл Бабаев. По словам Бабаева, сегодня "необходимо преподавать в российских школах историю и культуру Китая и других цивилизаций Востока". "Дело в том, что в школе мы изучаем европейскую историю культуру во всех ее проявлениях, учим тексты про Эйфелеву башню и Биг-Бен, знаем личную жизнь всех французских монархов 18-го века, а что мы знаем об истории и великих памятниках Китая?" - сказал он. Бабаев подчеркнул, что Китай сегодня является ключевым партнером России, с которым нужно выстраивать отношения на уровне бизнеса, органов власти, на уровне научных и студенчески обменов. "Но многие вполне образованные россияне не могут дискутировать с нашими партнерами даже в базовых формах о китайской истории и культуре, потому что мы никогда их не проходили", - добавил он. По мнению Бабаева, необходимо сбалансировать школьную программу таким образом, чтобы выпускники имели представление и об истории европейской цивилизации, к которой, безусловно, относится и Россия, и об истории цивилизаций Азии. "В школьной программе по истории необходимо удалить слишком большую детализацию европейской части, добавить вместо этого некоторое количество базовых фактов об истории Китая, Индии, Ирана, арабского Востока, Африки", - резюмировал он.

https://ria.ru/20240518/soyuznichestvo-1946782723.html

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китай, россия, азия, российская академия наук, общество