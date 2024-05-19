Передача Киевом опыта управления дронами несет угрозу миру, заявили в ЦКБР
ЦКБР: передача Киевом опыта управления БПЛА несет террористическую угрозу миру
Обломки БПЛА в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Передача опыта управления FPV-дронами от украинских военных через частные военные компании США станет в будущем фактором террористической угрозы по всему миру, заявил РИА Новости директор российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Киев посетил производство украинских дронов. Как указывают в местных СМИ, одной из причин посещения высокопоставленным американским чиновником цеха по производству БПЛА является тот факт, что украинские инструкторы уже сейчас могут обучать военных НАТО, у которых нет подобного опыта массированного применения FPV-аппаратов в бою.
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"Одним из вызовов международной безопасности в ближайшее время станет освобождение огромного количества украинских специалистов с опытом боевого применения FPV-систем, которые неизбежно приведут к повышению террористической угрозы по всему миру. Уже сейчас этот опыт может ими передаваться американскими ЧВК и далее его получатели непредсказуемы – международные террористические группировки, криминал и так далее", - сказал Кузякин.
Российский производитель БПЛА назвал визит Блинкена на киевское производство беспилотников неслучайным. Он отметил, что ни у одной армии мира сегодня нет такого обширного опыта боевого применения FPV-дронов, как у ВС РФ и ВСУ, при этом сама технология их создания является общедоступной.
"Сами по себе FPV вообще не является каким-то ноу-хау. Мы разбирали американские, европейские, украинские дроны, сами делаем подобные аппараты. По сути, сделать их может любая страна - от США до Сомали, если у вас есть доступ к интернету, чтобы скачать софт, и Aliexpress, где закупаются запчасти. Совсем другое дело реальный боевой опыт FPV-расчетов, которого кроме РФ и Украины сейчас в принципе ни у кого нет", - сказал собеседник агентства.
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Кузякин пояснил, что речь идет об уникальном опыте боевого применения таких дронов при противодействии систем РЭБ в реальном бою, как успешный, так и неудачный. "Опыт боевого применения не на полигоне, а в крови и грязи. Опыт выживания и побед. И самый главный опыт – опыт неудач и потерь. Блинкен среди прочего приехал за операторами дронов, которых американские ЧВК увезут с линии боевого соприкосновения к себе для обучения", - считает собеседник агентства.
ЦКБР занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов.
За годы работы компания создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до 5 килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (без полезной нагрузки - до 200). Научный костяк центра - выпускники МФТИ.