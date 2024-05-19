https://ria.ru/20240519/bespilotniki-1946956627.html

Передача Киевом опыта управления дронами несет угрозу миру, заявили в ЦКБР

Передача Киевом опыта управления дронами несет угрозу миру, заявили в ЦКБР - РИА Новости, 19.05.2024

Передача Киевом опыта управления дронами несет угрозу миру, заявили в ЦКБР

Передача опыта управления FPV-дронами от украинских военных через частные военные компании США станет в будущем фактором террористической угрозы по всему миру,... РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T03:04

2024-05-19T03:04

2024-05-19T03:09

специальная военная операция на украине

сша

россия

киев

энтони блинкен

нато

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946522408_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_09cb523912c466829cb6a763184f4d70.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Передача опыта управления FPV-дронами от украинских военных через частные военные компании США станет в будущем фактором террористической угрозы по всему миру, заявил РИА Новости директор российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Киев посетил производство украинских дронов. Как указывают в местных СМИ, одной из причин посещения высокопоставленным американским чиновником цеха по производству БПЛА является тот факт, что украинские инструкторы уже сейчас могут обучать военных НАТО, у которых нет подобного опыта массированного применения FPV-аппаратов в бою. "Одним из вызовов международной безопасности в ближайшее время станет освобождение огромного количества украинских специалистов с опытом боевого применения FPV-систем, которые неизбежно приведут к повышению террористической угрозы по всему миру. Уже сейчас этот опыт может ими передаваться американскими ЧВК и далее его получатели непредсказуемы – международные террористические группировки, криминал и так далее", - сказал Кузякин. Российский производитель БПЛА назвал визит Блинкена на киевское производство беспилотников неслучайным. Он отметил, что ни у одной армии мира сегодня нет такого обширного опыта боевого применения FPV-дронов, как у ВС РФ и ВСУ, при этом сама технология их создания является общедоступной. "Сами по себе FPV вообще не является каким-то ноу-хау. Мы разбирали американские, европейские, украинские дроны, сами делаем подобные аппараты. По сути, сделать их может любая страна - от США до Сомали, если у вас есть доступ к интернету, чтобы скачать софт, и Aliexpress, где закупаются запчасти. Совсем другое дело реальный боевой опыт FPV-расчетов, которого кроме РФ и Украины сейчас в принципе ни у кого нет", - сказал собеседник агентства. Кузякин пояснил, что речь идет об уникальном опыте боевого применения таких дронов при противодействии систем РЭБ в реальном бою, как успешный, так и неудачный. "Опыт боевого применения не на полигоне, а в крови и грязи. Опыт выживания и побед. И самый главный опыт – опыт неудач и потерь. Блинкен среди прочего приехал за операторами дронов, которых американские ЧВК увезут с линии боевого соприкосновения к себе для обучения", - считает собеседник агентства. ЦКБР занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компания создала линейку боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до 5 килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (без полезной нагрузки - до 200). Научный костяк центра - выпускники МФТИ.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

сша

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, киев, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины, в мире