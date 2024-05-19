https://ria.ru/20240519/aliev-1947007570.html
Алиев рассказал о согласовании армяно-азербайджанской границы
Алиев рассказал о согласовании армяно-азербайджанской границы - РИА Новости, 19.05.2024
Алиев рассказал о согласовании армяно-азербайджанской границы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс согласования армяно-азербайджанской границы дает надежду на заключение мирного соглашения. РИА Новости, 19.05.2024
2024-05-19T14:05
2024-05-19T14:05
2024-05-19T14:41
в мире
ильхам алиев
армения
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456239_0:85:3071:1813_1920x0_80_0_0_93d4eae2d185ccc54aa51a755f5d7728.jpg
БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс согласования армяно-азербайджанской границы дает надежду на заключение мирного соглашения."Сейчас идет процесс определения границ между Арменией и Азербайджаном. Мы видим первые положительные результаты этого процесса. Это обнадеживает. Данный процесс дает надежду на заключение мирного соглашения", - сказал Алиев на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы" на реке Араз.Алиев также выразил надежду, что Армения внесет вклад в региональное сотрудничество."Считаю, что Армения не должна предпринимать неверный шаг. Региональные вопросы должны решаться при непосредственном участии и волей стран региона. Для Армении, которая на протяжении многих лет надеялась на покровительство и поддержку стран, расположенных далеко от региона, результат оказался не столь приятным. Государства региона – сильные государства, проводящие независимую политику. Никакая сторонняя сила никогда не влияла и не повлияет на волю этих государств. Надеюсь, что Армения, проводя правильную политику, внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству", - сказал Алиев.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240514/armeniya-1945882909.html
https://ria.ru/20240511/armeniya-1945234174.html
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925456239_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_d6c4c478c34def337cdb5c10d2de53cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ильхам алиев, армения, азербайджан
В мире, Ильхам Алиев, Армения, Азербайджан
Алиев рассказал о согласовании армяно-азербайджанской границы
Алиев: согласование армяно-азербайджанской границы дает надежду на мир
БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс согласования армяно-азербайджанской границы дает надежду на заключение мирного соглашения.
"Сейчас идет процесс определения границ между Арменией
и Азербайджаном. Мы видим первые положительные результаты этого процесса. Это обнадеживает. Данный процесс дает надежду на заключение мирного соглашения", - сказал Алиев на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы" на реке Араз.
Алиев также выразил надежду, что Армения внесет вклад в региональное сотрудничество.
"Считаю, что Армения не должна предпринимать неверный шаг. Региональные вопросы должны решаться при непосредственном участии и волей стран региона. Для Армении, которая на протяжении многих лет надеялась на покровительство и поддержку стран, расположенных далеко от региона, результат оказался не столь приятным. Государства региона – сильные государства, проводящие независимую политику. Никакая сторонняя сила никогда не влияла и не повлияет на волю этих государств. Надеюсь, что Армения, проводя правильную политику, внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству", - сказал Алиев.
В 2022 году Ереван
и Баку
при посредничестве России
, США
и ЕС
приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян
заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.