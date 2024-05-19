https://ria.ru/20240519/aliev-1947007570.html

Алиев рассказал о согласовании армяно-азербайджанской границы

Алиев рассказал о согласовании армяно-азербайджанской границы - РИА Новости, 19.05.2024

Алиев рассказал о согласовании армяно-азербайджанской границы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс согласования армяно-азербайджанской границы дает надежду на заключение мирного соглашения. РИА Новости, 19.05.2024

2024-05-19T14:05

2024-05-19T14:05

2024-05-19T14:41

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БАКУ, 19 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс согласования армяно-азербайджанской границы дает надежду на заключение мирного соглашения."Сейчас идет процесс определения границ между Арменией и Азербайджаном. Мы видим первые положительные результаты этого процесса. Это обнадеживает. Данный процесс дает надежду на заключение мирного соглашения", - сказал Алиев на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" и открытия гидроузла "Гыз Галасы" на реке Араз.Алиев также выразил надежду, что Армения внесет вклад в региональное сотрудничество."Считаю, что Армения не должна предпринимать неверный шаг. Региональные вопросы должны решаться при непосредственном участии и волей стран региона. Для Армении, которая на протяжении многих лет надеялась на покровительство и поддержку стран, расположенных далеко от региона, результат оказался не столь приятным. Государства региона – сильные государства, проводящие независимую политику. Никакая сторонняя сила никогда не влияла и не повлияет на волю этих государств. Надеюсь, что Армения, проводя правильную политику, внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству", - сказал Алиев.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240514/armeniya-1945882909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ильхам алиев, армения, азербайджан