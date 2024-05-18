https://ria.ru/20240518/vinodelie-1946846159.html

Российское виноделие движется на север, заявил эксперт

Российское виноделие движется на север, заявил эксперт - РИА Новости, 18.05.2024

Российское виноделие движется на север, заявил эксперт

Вместе с глобальным потеплением шагает на север и отечественное виноделие, уже есть винодельня в Самарской области, заявил РИА Новости председатель правления... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T09:47

2024-05-18T09:47

2024-05-18T12:05

экономика

самарская область

россия

краснодарский край

донецкая народная республика

херсонская область

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вместе с глобальным потеплением шагает на север и отечественное виноделие, уже есть винодельня в Самарской области, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Большая часть виноградников в России, около одной трети, находится на Кубани, в Краснодарском крае, на втором месте по виноградникам идет Дагестан, потом Крым, там расположено порядка 20% виноградников России", - сказал он. "У нас сейчас 9 виноградарско-винодельческих регионов на Юге страны, и этот список расширяется", - добавил собеседник агентства. Однако, заметил Меркушев, климат меняется "и виноделие вместе с глобальным потеплением "шагает на север", уже есть "официальная" винодельня в Самарской области". "Потенциал в официальном признании виноградарско-винодельческими регионами в среднесрочной перспективе есть даже у Приморья и Воронежской области", - подчеркнул винодел. Есть, сказал он, также крупные и знаменитые предприятия в ДНР (Артемовский завод шампанских вин, Artwinery) и в Херсонской области в Новой Каховке ("Таврия"). "Но пока они около линии боевого соприкосновения, и поэтому их судьба будет решаться позже", - заключил Меркушев. Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева >>

https://ria.ru/20231111/vinodelie-1908772307.html

https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html

самарская область

россия

краснодарский край

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экономика, самарская область, россия, краснодарский край, донецкая народная республика, херсонская область