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Российское виноделие движется на север, заявил эксперт - РИА Новости, 18.05.2024
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09:47 18.05.2024 (обновлено: 12:05 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/vinodelie-1946846159.html
Российское виноделие движется на север, заявил эксперт
Российское виноделие движется на север, заявил эксперт - РИА Новости, 18.05.2024
Российское виноделие движется на север, заявил эксперт
Вместе с глобальным потеплением шагает на север и отечественное виноделие, уже есть винодельня в Самарской области, заявил РИА Новости председатель правления... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T09:47
2024-05-18T12:05
экономика
самарская область
россия
краснодарский край
донецкая народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вместе с глобальным потеплением шагает на север и отечественное виноделие, уже есть винодельня в Самарской области, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Большая часть виноградников в России, около одной трети, находится на Кубани, в Краснодарском крае, на втором месте по виноградникам идет Дагестан, потом Крым, там расположено порядка 20% виноградников России", - сказал он. "У нас сейчас 9 виноградарско-винодельческих регионов на Юге страны, и этот список расширяется", - добавил собеседник агентства. Однако, заметил Меркушев, климат меняется "и виноделие вместе с глобальным потеплением "шагает на север", уже есть "официальная" винодельня в Самарской области". "Потенциал в официальном признании виноградарско-винодельческими регионами в среднесрочной перспективе есть даже у Приморья и Воронежской области", - подчеркнул винодел. Есть, сказал он, также крупные и знаменитые предприятия в ДНР (Артемовский завод шампанских вин, Artwinery) и в Херсонской области в Новой Каховке ("Таврия"). "Но пока они около линии боевого соприкосновения, и поэтому их судьба будет решаться позже", - заключил Меркушев. Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева &gt;&gt;
https://ria.ru/20231111/vinodelie-1908772307.html
https://ria.ru/20231110/vino-1908516746.html
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экономика, самарская область, россия, краснодарский край, донецкая народная республика, херсонская область
Экономика, Самарская область, Россия, Краснодарский край, Донецкая Народная Республика, Херсонская область
Российское виноделие движется на север, заявил эксперт

Глава Черноморского Форума Виноделия Меркушев: виноделие шагает на север

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВиноградники на винодельне в Краснодарском крае
Виноградники на винодельне в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Виноградники на винодельне в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вместе с глобальным потеплением шагает на север и отечественное виноделие, уже есть винодельня в Самарской области, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев.
"Большая часть виноградников в России, около одной трети, находится на Кубани, в Краснодарском крае, на втором месте по виноградникам идет Дагестан, потом Крым, там расположено порядка 20% виноградников России", - сказал он.
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"У нас сейчас 9 виноградарско-винодельческих регионов на Юге страны, и этот список расширяется", - добавил собеседник агентства.
Однако, заметил Меркушев, климат меняется "и виноделие вместе с глобальным потеплением "шагает на север", уже есть "официальная" винодельня в Самарской области".
«
"Потенциал в официальном признании виноградарско-винодельческими регионами в среднесрочной перспективе есть даже у Приморья и Воронежской области", - подчеркнул винодел.
Есть, сказал он, также крупные и знаменитые предприятия в ДНР (Артемовский завод шампанских вин, Artwinery) и в Херсонской области в Новой Каховке ("Таврия"). "Но пока они около линии боевого соприкосновения, и поэтому их судьба будет решаться позже", - заключил Меркушев.
Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева >>
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