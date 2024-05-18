Российское виноделие движется на север, заявил эксперт
Глава Черноморского Форума Виноделия Меркушев: виноделие шагает на север
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВиноградники на винодельне в Краснодарском крае
Виноградники на винодельне в Краснодарском крае. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вместе с глобальным потеплением шагает на север и отечественное виноделие, уже есть винодельня в Самарской области, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев.
"Большая часть виноградников в России, около одной трети, находится на Кубани, в Краснодарском крае, на втором месте по виноградникам идет Дагестан, потом Крым, там расположено порядка 20% виноградников России", - сказал он.
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"У нас сейчас 9 виноградарско-винодельческих регионов на Юге страны, и этот список расширяется", - добавил собеседник агентства.
Однако, заметил Меркушев, климат меняется "и виноделие вместе с глобальным потеплением "шагает на север", уже есть "официальная" винодельня в Самарской области".
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"Потенциал в официальном признании виноградарско-винодельческими регионами в среднесрочной перспективе есть даже у Приморья и Воронежской области", - подчеркнул винодел.
Есть, сказал он, также крупные и знаменитые предприятия в ДНР (Артемовский завод шампанских вин, Artwinery) и в Херсонской области в Новой Каховке ("Таврия"). "Но пока они около линии боевого соприкосновения, и поэтому их судьба будет решаться позже", - заключил Меркушев.
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