https://ria.ru/20240518/vino-1946826886.html
Эксперт рассказал о риске при покупке дешевого вина
Эксперт рассказал о риске при покупке дешевого вина - РИА Новости, 18.05.2024
Эксперт рассказал о риске при покупке дешевого вина
Покупать бутылку вина дешевле 300-350 рублей рискованно с точки зрения возможного качества, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T03:37
2024-05-18T03:37
2024-05-18T12:05
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Покупать бутылку вина дешевле 300-350 рублей рискованно с точки зрения возможного качества, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Чтобы сделать бутылку качественного вина объемом 750 миллилитров, требуется порядка 1 килограмма винограда", - сказал он. Средняя цена винограда по российскому рынку сейчас, по его словам, около 50 рублей за килограмм за европейские сорта и 40-45 рублей за гибриды. "Прибавьте стоимость бутылки, пробки, этикетки, налоги, включая НДС, логистику, прибыль ритейла, зарплаты и так далее. Вот и считайте, сколько должна стоить минимум бутылка вина, ведь новый акциз должен быть включен в себестоимость!", - заметил собеседник агентства. "То есть я к тому, что после введения с 1 мая новой ставки акциза сложится ситуация, что покупать бутылку вина ниже 300-350 рублей будет рискованно с точки зрения возможного качества. Хотя на рынке, безусловно, бывают и исключения по цене, но подтверждающие правило", - заключил Меркушев. Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева >>
https://ria.ru/20240518/vino-1946822636.html
https://ria.ru/20240515/vino-1946141962.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3891daaf107182aa10728da2c77aca95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Эксперт рассказал о риске при покупке дешевого вина
Эксперт Меркушев: представляет риск покупка бутылки вина дешевле 300-350 рублей
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Покупать бутылку вина дешевле 300-350 рублей рискованно с точки зрения возможного качества, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев.
"Чтобы сделать бутылку качественного вина объемом 750 миллилитров, требуется порядка 1 килограмма винограда", - сказал он.
Средняя цена винограда по российскому рынку сейчас, по его словам, около 50 рублей за килограмм за европейские сорта и 40-45 рублей за гибриды.
"Прибавьте стоимость бутылки, пробки, этикетки, налоги, включая НДС, логистику, прибыль ритейла, зарплаты и так далее. Вот и считайте, сколько должна стоить минимум бутылка вина, ведь новый акциз должен быть включен в себестоимость!", - заметил собеседник агентства.
"То есть я к тому, что после введения с 1 мая новой ставки акциза сложится ситуация, что покупать бутылку вина ниже 300-350 рублей будет рискованно с точки зрения возможного качества. Хотя на рынке, безусловно, бывают и исключения по цене, но подтверждающие правило", - заключил Меркушев.