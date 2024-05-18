https://ria.ru/20240518/vino-1946826886.html

Эксперт рассказал о риске при покупке дешевого вина

Эксперт рассказал о риске при покупке дешевого вина - РИА Новости, 18.05.2024

Эксперт рассказал о риске при покупке дешевого вина

Покупать бутылку вина дешевле 300-350 рублей рискованно с точки зрения возможного качества, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T03:37

2024-05-18T03:37

2024-05-18T12:05

общество

россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Покупать бутылку вина дешевле 300-350 рублей рискованно с точки зрения возможного качества, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Чтобы сделать бутылку качественного вина объемом 750 миллилитров, требуется порядка 1 килограмма винограда", - сказал он. Средняя цена винограда по российскому рынку сейчас, по его словам, около 50 рублей за килограмм за европейские сорта и 40-45 рублей за гибриды. "Прибавьте стоимость бутылки, пробки, этикетки, налоги, включая НДС, логистику, прибыль ритейла, зарплаты и так далее. Вот и считайте, сколько должна стоить минимум бутылка вина, ведь новый акциз должен быть включен в себестоимость!", - заметил собеседник агентства. "То есть я к тому, что после введения с 1 мая новой ставки акциза сложится ситуация, что покупать бутылку вина ниже 300-350 рублей будет рискованно с точки зрения возможного качества. Хотя на рынке, безусловно, бывают и исключения по цене, но подтверждающие правило", - заключил Меркушев. Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева >>

https://ria.ru/20240518/vino-1946822636.html

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общество, россия