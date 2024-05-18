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Эксперт рассказал о риске при покупке дешевого вина - РИА Новости, 18.05.2024
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03:37 18.05.2024 (обновлено: 12:05 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/vino-1946826886.html
Эксперт рассказал о риске при покупке дешевого вина
Эксперт рассказал о риске при покупке дешевого вина - РИА Новости, 18.05.2024
Эксперт рассказал о риске при покупке дешевого вина
Покупать бутылку вина дешевле 300-350 рублей рискованно с точки зрения возможного качества, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T03:37
2024-05-18T12:05
общество
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Покупать бутылку вина дешевле 300-350 рублей рискованно с точки зрения возможного качества, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Чтобы сделать бутылку качественного вина объемом 750 миллилитров, требуется порядка 1 килограмма винограда", - сказал он. Средняя цена винограда по российскому рынку сейчас, по его словам, около 50 рублей за килограмм за европейские сорта и 40-45 рублей за гибриды. "Прибавьте стоимость бутылки, пробки, этикетки, налоги, включая НДС, логистику, прибыль ритейла, зарплаты и так далее. Вот и считайте, сколько должна стоить минимум бутылка вина, ведь новый акциз должен быть включен в себестоимость!", - заметил собеседник агентства. "То есть я к тому, что после введения с 1 мая новой ставки акциза сложится ситуация, что покупать бутылку вина ниже 300-350 рублей будет рискованно с точки зрения возможного качества. Хотя на рынке, безусловно, бывают и исключения по цене, но подтверждающие правило", - заключил Меркушев. Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева &gt;&gt;
https://ria.ru/20240518/vino-1946822636.html
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общество, россия
Общество, Россия
Эксперт рассказал о риске при покупке дешевого вина

Эксперт Меркушев: представляет риск покупка бутылки вина дешевле 300-350 рублей

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина в супермаркете
Продажа вина в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Продажа вина в супермаркете . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Покупать бутылку вина дешевле 300-350 рублей рискованно с точки зрения возможного качества, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев.
"Чтобы сделать бутылку качественного вина объемом 750 миллилитров, требуется порядка 1 килограмма винограда", - сказал он.
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Средняя цена винограда по российскому рынку сейчас, по его словам, около 50 рублей за килограмм за европейские сорта и 40-45 рублей за гибриды.
"Прибавьте стоимость бутылки, пробки, этикетки, налоги, включая НДС, логистику, прибыль ритейла, зарплаты и так далее. Вот и считайте, сколько должна стоить минимум бутылка вина, ведь новый акциз должен быть включен в себестоимость!", - заметил собеседник агентства.
"То есть я к тому, что после введения с 1 мая новой ставки акциза сложится ситуация, что покупать бутылку вина ниже 300-350 рублей будет рискованно с точки зрения возможного качества. Хотя на рынке, безусловно, бывают и исключения по цене, но подтверждающие правило", - заключил Меркушев.
Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева >>
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