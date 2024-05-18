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СМИ: на Украине избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 18.05.2024 (обновлено: 21:44 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946938808.html
СМИ: на Украине избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата
СМИ: на Украине избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата - РИА Новости, 18.05.2024
СМИ: на Украине избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата
Военного медика избили в Днепропетровске на Украине, приняв его за сотрудника военкомата, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T21:43
2024-05-18T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровск
днепр (город)
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Военного медика избили в Днепропетровске на Украине, приняв его за сотрудника военкомата, сообщило украинское издание "Страна". "В Днепре (город Днепропетровск до переименования украинскими властями – ред.) неизвестные залили баллончиком и разбили лицо военному медику, приняв его за сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее в субботу в сухопутных войсках Украины сообщили, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области, заведено уголовное дело. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.
https://ria.ru/20240518/ukraina-1946831368.html
украина
днепропетровск
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в мире, украина, днепропетровск, днепр (город), владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровск, Днепр (город), Владимир Зеленский
СМИ: на Украине избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата

"Страна": на Украине избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Военного медика избили в Днепропетровске на Украине, приняв его за сотрудника военкомата, сообщило украинское издание "Страна".
Днепре (город Днепропетровск до переименования украинскими властями – ред.) неизвестные залили баллончиком и разбили лицо военному медику, приняв его за сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
Ранее в субботу в сухопутных войсках Украины сообщили, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области, заведено уголовное дело.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.
Военнопленный о том, как украинские военкоматы ловили мужчин на блокпостах - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
Пленный рассказал, как украинские военкомы ловили мужчин для мобилизации
Вчера, 05:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепропетровскДнепр (город)Владимир Зеленский
 
 
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