СМИ: на Украине избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата
"Страна": на Украине избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата
© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Военного медика избили в Днепропетровске на Украине, приняв его за сотрудника военкомата, сообщило украинское издание "Страна".
"В Днепре (город Днепропетровск до переименования украинскими властями – ред.) неизвестные залили баллончиком и разбили лицо военному медику, приняв его за сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Ранее в субботу в сухопутных войсках Украины сообщили, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области, заведено уголовное дело.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.