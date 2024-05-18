https://ria.ru/20240518/ukraina-1946938808.html

СМИ: на Украине избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата

СМИ: на Украине избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата - РИА Новости, 18.05.2024

СМИ: на Украине избили военного медика, приняв его за сотрудника военкомата

Военного медика избили в Днепропетровске на Украине, приняв его за сотрудника военкомата, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T21:43

2024-05-18T21:43

2024-05-18T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

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днепропетровск

днепр (город)

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Военного медика избили в Днепропетровске на Украине, приняв его за сотрудника военкомата, сообщило украинское издание "Страна". "В Днепре (город Днепропетровск до переименования украинскими властями – ред.) неизвестные залили баллончиком и разбили лицо военному медику, приняв его за сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Ранее в субботу в сухопутных войсках Украины сообщили, что мужчина напал на сотрудника военкомата с ножом в городе Синельниково Днепропетровской области, заведено уголовное дело. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления документа в силу должны обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Закон предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах.

https://ria.ru/20240518/ukraina-1946831368.html

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в мире, украина, днепропетровск, днепр (город), владимир зеленский