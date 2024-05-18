Президент Болгарии прокомментировал покушение на премьера Словакии

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев считает, что попытка убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за его поддержки мира на Украине - показатель насаждаемой в Европе "нетерпимости к иному мнению и ненависти". По его мнению, крайне опасно, чтобы голоса за мир между Россией и Украиной встречали выстрелами в Европе. "Попытка убийства европейского премьера радикализированным фанатиком из-за его поддержки мира – показатель этой насаждаемой нетерпимости к иному мнению и ненависти", - приводит Болгарское национальное радио (БНР) слова Радева, выступавшего перед журналистами в городе Ямбол. Согласно радио, президент также считает неприемлемым, чтобы продолжение конфликта на Украине и невозможная победа над Россией представлялись как единственный возможный выход. По его словам, каждый день конфликта пагубен, и он отражается на всех выборах в мире. Радев заявил, что на предстоящих и следующих выборах болгарам нужно будет "выбирать между войной и миром". Кроме того, президент призвал прислушаться к голосу разума и предпринимать дипломатические усилия для достижения мира, а не непрерывно предоставлять оружие, сообщает БНР. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Раненного премьер-министра Роберта Фицо доставляют в больницу в Банска-Бистрице
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев считает, что попытка убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо из-за его поддержки мира на Украине - показатель насаждаемой в Европе "нетерпимости к иному мнению и ненависти".
По его мнению, крайне опасно, чтобы голоса за мир между Россией и Украиной встречали выстрелами в Европе.
"Попытка убийства европейского премьера радикализированным фанатиком из-за его поддержки мира – показатель этой насаждаемой нетерпимости к иному мнению и ненависти", - приводит Болгарское национальное радио (БНР) слова Радева, выступавшего перед журналистами в городе Ямбол.
Согласно радио, президент также считает неприемлемым, чтобы продолжение конфликта на Украине и невозможная победа над Россией представлялись как единственный возможный выход. По его словам, каждый день конфликта пагубен, и он отражается на всех выборах в мире. Радев заявил, что на предстоящих и следующих выборах болгарам нужно будет "выбирать между войной и миром".
Кроме того, президент призвал прислушаться к голосу разума и предпринимать дипломатические усилия для достижения мира, а не непрерывно предоставлять оружие, сообщает БНР.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД сообщало, что состояние Фицо было критическим. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер говорил, что в Фицо попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
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