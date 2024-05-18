https://ria.ru/20240518/oak-1946818771.html

ОАК объяснила перенос сроков поставок российских самолетов

ОАК объяснила перенос сроков поставок российских самолетов - РИА Новости, 18.05.2024

ОАК объяснила перенос сроков поставок российских самолетов

Перенос сроков поставок российских самолетов связан с необходимостью проведения полноценной программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов для... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T00:52

2024-05-18T00:52

2024-05-18T00:52

экономика

технологии

россия

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

мс-21

sj-100

ил-114-300

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Перенос сроков поставок российских самолетов связан с необходимостью проведения полноценной программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов для обеспечения безопасности пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В пятницу кабмин актуализировал сроки поставок отечественных гражданских самолетов в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года. В частности, передача импортозамещенных самолетов SJ-100 официально перенесена с 2023 года на 2026 год, МС-21 - с 2024 года на 2025 год, Ил-114 - с 2024 года на 2026 год, "Ладоги" - с 2025 года на 2028 год, "Байкала" - с 2024 года на 2025 год. Общее количество поставок гражданских самолетов до 2030 года сократилось с 1081 до 994 штук. "Перенос сроков связан с необходимостью проведения полноценной программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов для обеспечения безопасности пассажиров. При этом обновленной КПГА (комплексная программа гражданской авиации - прим. ред) предусмотрен нагонный график поставок, который оставит неизменным общее количество самолетов МС-21, SJ-100, а также Ту-214, планируемых к поставке до 2030 года", - подчеркнули в ОАК. Относительно Ил-114 в пресс-службе уточнили, что теперь общий объем их поставок до 2030 года - 51 самолет (изначально планировалось 70). При этом потребность в них достаточно велика, поэтому c 2027 года и далее после 2030 года планируется выпускать 12 таких самолетов ежегодно. "График поставок откорректирован с учетом необходимости обеспечения короткого лага между получением одобрительных документов и передачей воздушных судов заказчикам. Процесс сертификации и серийной сборки "запараллелен". Уже сформирован задел самолетов. В частности, 16 "Суперджетов" и 12 МС-21 находятся в разной степени готовности и будут оснащаться российскими системами по мере их поступления. Рассчитываем, что это позволит после завершения испытаний обеспечить догоночный график выпуска и поставки лайнеров, чтобы в целом реализовать пополнение флота к 2030 году", - прокомментировали сдвиг сроков в Минпромторге РФ. "Объемы поставок региональных самолетов уточнены. Их изменение также связано с ходом выполнения работ по импортозамещению, а также с заменой Л-410 на российско-белорусские ЛМС-192 "Освей", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240331/samolet-1936934502.html

https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html

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экономика, технологии, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мс-21, sj-100, ил-114-300