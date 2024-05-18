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ОАК объяснила перенос сроков поставок российских самолетов - РИА Новости, 18.05.2024
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00:52 18.05.2024
https://ria.ru/20240518/oak-1946818771.html
ОАК объяснила перенос сроков поставок российских самолетов
ОАК объяснила перенос сроков поставок российских самолетов - РИА Новости, 18.05.2024
ОАК объяснила перенос сроков поставок российских самолетов
Перенос сроков поставок российских самолетов связан с необходимостью проведения полноценной программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов для... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T00:52
2024-05-18T00:52
экономика
технологии
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
мс-21
sj-100
ил-114-300
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Перенос сроков поставок российских самолетов связан с необходимостью проведения полноценной программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов для обеспечения безопасности пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). В пятницу кабмин актуализировал сроки поставок отечественных гражданских самолетов в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года. В частности, передача импортозамещенных самолетов SJ-100 официально перенесена с 2023 года на 2026 год, МС-21 - с 2024 года на 2025 год, Ил-114 - с 2024 года на 2026 год, "Ладоги" - с 2025 года на 2028 год, "Байкала" - с 2024 года на 2025 год. Общее количество поставок гражданских самолетов до 2030 года сократилось с 1081 до 994 штук. "Перенос сроков связан с необходимостью проведения полноценной программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов для обеспечения безопасности пассажиров. При этом обновленной КПГА (комплексная программа гражданской авиации - прим. ред) предусмотрен нагонный график поставок, который оставит неизменным общее количество самолетов МС-21, SJ-100, а также Ту-214, планируемых к поставке до 2030 года", - подчеркнули в ОАК. Относительно Ил-114 в пресс-службе уточнили, что теперь общий объем их поставок до 2030 года - 51 самолет (изначально планировалось 70). При этом потребность в них достаточно велика, поэтому c 2027 года и далее после 2030 года планируется выпускать 12 таких самолетов ежегодно. "График поставок откорректирован с учетом необходимости обеспечения короткого лага между получением одобрительных документов и передачей воздушных судов заказчикам. Процесс сертификации и серийной сборки "запараллелен". Уже сформирован задел самолетов. В частности, 16 "Суперджетов" и 12 МС-21 находятся в разной степени готовности и будут оснащаться российскими системами по мере их поступления. Рассчитываем, что это позволит после завершения испытаний обеспечить догоночный график выпуска и поставки лайнеров, чтобы в целом реализовать пополнение флота к 2030 году", - прокомментировали сдвиг сроков в Минпромторге РФ. "Объемы поставок региональных самолетов уточнены. Их изменение также связано с ходом выполнения работ по импортозамещению, а также с заменой Л-410 на российско-белорусские ЛМС-192 "Освей", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20240331/samolet-1936934502.html
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экономика, технологии, россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мс-21, sj-100, ил-114-300
Экономика, Технологии, Россия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), МС-21, SJ-100, Ил-114-300
ОАК объяснила перенос сроков поставок российских самолетов

ОАК: перенос сроков поставок российских самолетов связан с проведением испытаний

© РИА Новости / пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкРоссийский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием
Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / пресс-служба ОАК
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Российский самолет SJ-100 с импортозамещенным оборудованием. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Перенос сроков поставок российских самолетов связан с необходимостью проведения полноценной программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов для обеспечения безопасности пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
В пятницу кабмин актуализировал сроки поставок отечественных гражданских самолетов в рамках комплексной программы развития авиационной отрасли до 2030 года. В частности, передача импортозамещенных самолетов SJ-100 официально перенесена с 2023 года на 2026 год, МС-21 - с 2024 года на 2025 год, Ил-114 - с 2024 года на 2026 год, "Ладоги" - с 2025 года на 2028 год, "Байкала" - с 2024 года на 2025 год. Общее количество поставок гражданских самолетов до 2030 года сократилось с 1081 до 994 штук.
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"Перенос сроков связан с необходимостью проведения полноценной программы летных испытаний отечественных систем и агрегатов для обеспечения безопасности пассажиров. При этом обновленной КПГА (комплексная программа гражданской авиации - прим. ред) предусмотрен нагонный график поставок, который оставит неизменным общее количество самолетов МС-21, SJ-100, а также Ту-214, планируемых к поставке до 2030 года", - подчеркнули в ОАК.
Относительно Ил-114 в пресс-службе уточнили, что теперь общий объем их поставок до 2030 года - 51 самолет (изначально планировалось 70). При этом потребность в них достаточно велика, поэтому c 2027 года и далее после 2030 года планируется выпускать 12 таких самолетов ежегодно.
"График поставок откорректирован с учетом необходимости обеспечения короткого лага между получением одобрительных документов и передачей воздушных судов заказчикам. Процесс сертификации и серийной сборки "запараллелен". Уже сформирован задел самолетов. В частности, 16 "Суперджетов" и 12 МС-21 находятся в разной степени готовности и будут оснащаться российскими системами по мере их поступления. Рассчитываем, что это позволит после завершения испытаний обеспечить догоночный график выпуска и поставки лайнеров, чтобы в целом реализовать пополнение флота к 2030 году", - прокомментировали сдвиг сроков в Минпромторге РФ.
"Объемы поставок региональных самолетов уточнены. Их изменение также связано с ходом выполнения работ по импортозамещению, а также с заменой Л-410 на российско-белорусские ЛМС-192 "Освей", - добавили в министерстве.
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ЭкономикаТехнологииРоссияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МС-21SJ-100Ил-114-300
 
 
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