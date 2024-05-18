https://ria.ru/20240518/muzei-1946365917.html

Международный день музеев

Международный день музеев - РИА Новости, 18.05.2024

Международный день музеев

Ежегодно 18 мая в мире отмечается Международный день музеев. РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T02:00

2024-05-18T02:00

2024-05-18T02:00

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Ежегодно 18 мая в мире отмечается Международный день музеев.Решение об учреждении праздника было принято по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев (International Council of Museums, ИКОМ), проходившей в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в 1977 году. ИКОМ – неправительственная организация, устанавливающая профессиональные и этические стандарты музейной деятельности. Как форум экспертов, он дает рекомендации по вопросам культурного наследия, способствует наращиванию потенциала и распространению знаний. ИКОМ является голосом музейных профессионалов на международной арене и повышает осведомленность общественности о культуре через глобальные сети и программы сотрудничества. Это единственная глобальная организация в музейной сфере. Созданная в 1946 году, она насчитывает более 45 тысяч специалистов в 138 странах мира, объединенных в 120 национальных и 34 международных комитета.До официального учреждения Международного дня музеев ИКОМ ежегодно проводил мероприятие под названием Музейный крестовый поход.В 1992 году впервые была предложена общая тема Международного дня музеев. С тех пор она ежегодно разрабатывается экспертами ИКОМ.В 1997 году впервые был создан официальный постер Международного дня музеев. С тех пор ежегодно ИКОМ разрабатывает фирменный стиль и готовит макеты плакатов, открыток и интернет-баннеров, размещая их в свободном доступе на более чем 10 языках. В 2011 году для организации мероприятий были привлечены институциональные партнеры и введены новые элементы бренда: слоган, официальный сайт в интернете и информационный комплект. В том же году ИКОМ также стал патроном Европейской ночи музеев, которая обычно предшествует Международному дню музеев.Праздничные мероприятия могут проходить один день, в выходные или в течение недели.Главное – соответствие принципу "Музеи являются важным средством культурного обмена, обогащения культур и развития взаимопонимания, сотрудничества и мира между людьми". Международный день музеев в наши дни проводится на всех континентах – более чем в ста странах. Праздник отмечают свыше 20 тысяч музеев по всему миру. В 2024 году тема Дня – "Музеи для образования и исследований".Она призвана подчеркнуть значение музеев как динамичных образовательных учреждений, способствующих обучению, открытиям и культурному взаимопониманию.Участникам мероприятия предложат переосмыслить образование и представить будущее, в котором обмен знаниями преодолевает барьеры, а инновации объединяются с традициями.Автором плаката, созданного к мероприятию, стал шведско-венгерский дизайнер Габор Палотай (Gabor Palotai). На плакате, расположенном на черном фоне, изображена музейная буква "М" в ярких цветах, символизирующая разнообразный спектр знаний, которые музеи передают миру.С 2020 года ежегодно Международный день музеев поддерживает ряд Целей устойчивого развития ООН (17 Целей приняты в 2015 году).В 2024 году акцент будет сделан на следующих из них:Цель 4: Качественное образование – Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех;Цель 9: Индустриализация, инновации и инфраструктура – Создание устойчивой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и стимулирование инноваций.По данным ЮНЕСКО (2021), в мире насчитывается порядка 104 тысяч музеев.В 2023 году, согласно рейтингу "Visitor Figures 2023" издания The Art Newspaper, 100 лучших музеев приняли 175 миллионов посетителей, что больше, чем в 2022 году (141 миллион), но меньше 230 миллионов посетителей 2019 года. В тройке лидеров – Лувр (Париж) с 8,86 миллиона посетителей, Музеи Ватикана с 6,764 миллиона гостей и Британский музей с 5,82 миллиона человек. Самым посещаемым российским музеем и 10-м в мире стал Государственный Эрмитаж, он принял 3,27 миллиона гостей. Второй по посещаемости музей в России и 13-й в мире – Русский музей, его посетили 2,9 миллиона человек. Третьяковская галерея заняла 24 место в мире по посещаемости с 2,1 миллиона гостей.Музейная деятельность в России осуществляется согласно положениям федерального закона "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" от 24 апреля 1996 года. В 2013 году для экспонирования произведений искусства из крупных музеев в регионах России был создан передвижной фонд ведущих российских музеев. В рамках этого проекта выставочные проекты создаются адресно каким-либо крупным федеральным музеем для одного или нескольких небольших региональных. В середине 1990-х годов в России появились виртуальные музеи, которые с развитием интернета превратились в заметное явление музейной жизни. Виртуальный музей (от virtual – возможный, скрытый, как бы существующий) – информация на электронном носителе о музее, который существует реально (сайты музеев) или только в сетевом пространстве. Каждый желающий, имеющий выход в интернет, может из любой части света посмотреть постоянную экспозицию музея, не выходя из дома, что особенно удобно людям с ограниченной возможностью передвижения. В последние годы цифровизация музейного наследия стала важным направлением работы для музеев России. С апреля 2017 года стартовала платформа "Артефакт", благодаря которой все музеи в РФ имеют возможность в режиме дополненной реальности показывать выставки своим посетителям. С целью поддержки профильных культурных проектов, организации информационной, консультационной и методической помощи, росту профессиональной квалификации и цифровой грамотности музейных специалистов, участию в разработке нормативных актов, пособий и рекомендаций действует Cовет по цифровому развитию при ИКОМ России. В 2018 году Союзом музеев России была одобрена "Стратегия развития деятельности музеев в Российской Федерации на период до 2030 года". Документ направлен на максимально эффективное использование потенциала музеев страны для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов страны, создания условий для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры.В 2021 году Министерство культуры РФ запустило проект "Музейные маршруты России".Инициатива направлена на развитие и продвижение музеев по всей стране.На 2022 год всего по России насчитывалось 3036 музеев (с филиалами и подразделениями). В настоящее время в музейном деле по всей России заняты порядка 83 тысяч человек.Про данным ВЦОИМ, музеи и выставки в России за 30 лет увеличили свою аудиторию в 1,5 раза. Если в 1992 году раз в год и чаще их посещали 29% россиян, то в 2022 году – 43%. В 2023 году девять из десяти опрошенных заявили, что посещали музеи (91%), показатель остается высоким (88-90%) с 2014 года.С 1999 года в Москве проводится Международный фестиваль "Интермузей", который позволяет отследить тенденции в развитии музейного дела. Это единственный в мире масштабный музейный фестиваль, в программах которого ежегодно участвуют сотни российских и зарубежных музеев. Это уникальная площадка не только для специалистов, но и для широкого круга зрителей. В 2020 году фестиваль впервые прошел онлайн. Свои проекты представили около 400 участников из всех федеральных округов России. 23-26 мая 2024 года в Москве состоится "Интермузей 2024". Тема мероприятия – "Музей - это люди" – позволит рассмотреть всю музейную сферу как совокупность отдельных ролей и заинтересованных групп, каждая из которых находится в общении со своими профильными коллегами, а также контрагентами внутри и вне музея. В рамках фестиваля "Интермузей 2024" состоится вручение первой в России национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Лихачева. Традиционно в рамках празднования Международного дня музеев во многих странах мира проводится акция "Ночь музеев". Впервые она прошла в 1997 году в Берлине, а в 2001 году в ней приняли участие 39 стран Европы и Америки. В 2005 году Франция предложила проводить "Ночь музеев" ежегодно. В 2006 году ее участниками стали более двух тысяч музеев из 38 стран мира. В России организаторами акции являются Министерство культуры РФ и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ". Главной ее целью является возможность привлечь и заинтересовать посетителей яркими неординарными программами, посвященными культурному и историческому наследию. Основной девиз "музейной ночи" – открытость для зрителей. Все желающие могут бесплатно посещать выставки, семинары, лекции и мастер-классы на разных площадках.В 2002 году в России первым для ночных посетителей свои двери открыл Красноярский музейный центр, в 2007 году к акции присоединилась Москва. С 2008 года "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной и проводится в третьи выходные мая. С 2015 года в мероприятии участвуют федеральные, ведомственные и частные площадки и музеи по всей России. В 2023 году "Ночь музеев" прошла 20 мая. В Год педагога и наставника ее темой стала "История и истории". В центре внимания были вопросы сохранения памяти и духовно-нравственных ценностей, а также частные рассказы о героях, наставниках, событиях, коллекциях, научных открытиях. В рамках акции прошло более 1300 мероприятий. Музеи менялись площадками, проводили выставки, мастер-классы, концерты. Федеральные музеи посетили 376 980 человек, что больше, чем в 2022 году – 369 717. На портале "Культура.РФ", во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" прошло 49 трансляций, их посмотрели более 2,1 миллиона человек. Хештег акции #НочьМузеев зафиксировал 8,7 миллиона просмотров. В 2024 году акция, проводимая в Год семьи, состоится 18 мая. Ее тема – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии". Каждый музей будет строить свою уникальную программу на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

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