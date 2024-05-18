ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области, сообщило подполье
Подполье: ВС России нанесли удары по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде
© AP PhotoУкраинские пожарные
© AP Photo
Украинские пожарные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Ночью 18 мая город Миргород Полтавской области получил серию ударов по военным объектам <…> Один из взрывов был ближе к городу, прилет был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, взрыв был очень сильный, слышали даже на противоположном конце города", — рассказал он.
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
16 мая, 08:00
По словам подпольщика, два взрыва прогремели в районе аэродрома, там наблюдалась сильная детонация. Сейчас проехать в этот район могут только те, кто там работает или прописан, на блокпостах ужесточили проверки.
Кроме того, добавил Лебедев, ночью гремели взрывы в городе Павлограде Днепропетровской области. По информации подполья, там российским войскам удалось поразить склады химического завода, где хранились взрывчатые вещества, в том числе твердое ракетное топливо.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.