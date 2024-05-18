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ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области, сообщило подполье - РИА Новости, 18.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 18.05.2024 (обновлено: 09:03 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/mirgorod-1946835662.html
ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области, сообщило подполье
ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области, сообщило подполье - РИА Новости, 18.05.2024
ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области, сообщило подполье
Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T07:20
2024-05-18T09:03
специальная военная операция на украине
полтавская область
украина
россия
безопасность
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ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Ночью 18 мая город Миргород Полтавской области получил серию ударов по военным объектам &lt;…&gt; Один из взрывов был ближе к городу, прилет был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, взрыв был очень сильный, слышали даже на противоположном конце города", — рассказал он. По словам подпольщика, два взрыва прогремели в районе аэродрома, там наблюдалась сильная детонация. Сейчас проехать в этот район могут только те, кто там работает или прописан, на блокпостах ужесточили проверки. Кроме того, добавил Лебедев, ночью гремели взрывы в городе Павлограде Днепропетровской области. По информации подполья, там российским войскам удалось поразить склады химического завода, где хранились взрывчатые вещества, в том числе твердое ракетное топливо.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
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полтавская область, украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Украина, Россия, Безопасность
ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области, сообщило подполье

Подполье: ВС России нанесли удары по аэродрому и промзоне в украинском Миргороде

© AP PhotoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© AP Photo
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Ночью 18 мая город Миргород Полтавской области получил серию ударов по военным объектам <…> Один из взрывов был ближе к городу, прилет был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, взрыв был очень сильный, слышали даже на противоположном конце города", — рассказал он.
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По словам подпольщика, два взрыва прогремели в районе аэродрома, там наблюдалась сильная детонация. Сейчас проехать в этот район могут только те, кто там работает или прописан, на блокпостах ужесточили проверки.
Кроме того, добавил Лебедев, ночью гремели взрывы в городе Павлограде Днепропетровской области. По информации подполья, там российским войскам удалось поразить склады химического завода, где хранились взрывчатые вещества, в том числе твердое ракетное топливо.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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