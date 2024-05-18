https://ria.ru/20240518/mirgorod-1946835662.html

ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области, сообщило подполье

ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области, сообщило подполье - РИА Новости, 18.05.2024

ВС России ударили по аэродрому в Полтавской области, сообщило подполье

Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 18.05.2024

2024-05-18T07:20

2024-05-18T07:20

2024-05-18T09:03

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ДОНЕЦК, 18 мая — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Ночью 18 мая город Миргород Полтавской области получил серию ударов по военным объектам <…> Один из взрывов был ближе к городу, прилет был в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, взрыв был очень сильный, слышали даже на противоположном конце города", — рассказал он. По словам подпольщика, два взрыва прогремели в районе аэродрома, там наблюдалась сильная детонация. Сейчас проехать в этот район могут только те, кто там работает или прописан, на блокпостах ужесточили проверки. Кроме того, добавил Лебедев, ночью гремели взрывы в городе Павлограде Днепропетровской области. По информации подполья, там российским войскам удалось поразить склады химического завода, где хранились взрывчатые вещества, в том числе твердое ракетное топливо.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

полтавская область, украина, россия, безопасность