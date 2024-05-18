https://ria.ru/20240518/minselkhoz-1946920954.html
Минсельхоз исключил дефицит кисломолочной продукции в России
Минсельхоз исключил дефицит кисломолочной продукции в России - РИА Новости, 18.05.2024
Минсельхоз исключил дефицит кисломолочной продукции в России
Нехватка кисломолочной продукции на российском рынке исключена, сырья для ее производства достаточно, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза. РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T19:06
2024-05-18T19:06
2024-05-18T19:06
экономика
россия
московская область (подмосковье)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Нехватка кисломолочной продукции на российском рынке исключена, сырья для ее производства достаточно, сообщили журналистам в пресс-службе Минсельхоза. Владелец поставщика заквасок Chr. Hansen - датская Novonesis заявила об уходе компании из России, пишет издание Shopper's со ссылкой на представителя компании. По его словам, деятельность в РФ будет свернута в течение 12 месяцев. РИА Новости направило запрос в Novonesis. "У молочных предприятий сформированы достаточные запасы необходимого сырья для производства, в том числе бактериальных заквасок. При этом данная продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию, сложностей с поставками не наблюдается. Нехватка кисломолочной продукции на внутреннем рынке исключена", - заявили в Минсельхозе РФ. В то же время ведомство стимулирует внутреннее производство различных пищевых ингредиентов, включая закваски, отметили в пресс-службе. "Сейчас в России реализуются два инвестпроекта по созданию таких производств. Это биофабрики в Ярославской и Московской областях, строительство которых планируется завершить в 2025 году", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
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экономика, россия, московская область (подмосковье), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз исключил дефицит кисломолочной продукции в России
Минсельхоз исключил дефицит кисломолочной продукции в РФ после ухода Novonesis