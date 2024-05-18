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Названы основные потребители вина в России - РИА Новости, 18.05.2024
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05:16 18.05.2024 (обновлено: 12:05 18.05.2024)
https://ria.ru/20240518/merkushev-1946830913.html
Названы основные потребители вина в России
Названы основные потребители вина в России - РИА Новости, 18.05.2024
Названы основные потребители вина в России
Если не считать жителей юга России, в чью культуру вино входит традиционно, основными потребителями этого напитка в стране являются женщины, заявил председатель РИА Новости, 18.05.2024
2024-05-18T05:16
2024-05-18T12:05
россия
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Если не считать жителей юга России, в чью культуру вино входит традиционно, основными потребителями этого напитка в стране являются женщины, заявил председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев. "Если не считать жителей юга страны, в культуру которых входит традиционно как домашнее, так и покупное вино, основными потребителями вина в России в настоящее время являются женщины", - сказал он. "80% вина среднего и высокого ценового сегмента в стране потребляют женщины 25-55 лет", - добавил собеседник агентства. По его словам, женщины сегодня не хуже мужчин разбираются в вине и винной культуре. "Именно они покупают в основном вино среднего и высокого сегмента по цене от 700 рублей и выше за бутылку. Да вы зайдите в наши винные бутики, посмотрите сколько там красивых женщин-покупательниц!", - заметил Меркушев. "Не говоря о том, что россиянки возглавляют крупные винодельческие предприятия, виноторговые компании и руководят департаментами вина в крупнейших торговых сетях", - заключил он. Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева &gt;&gt;
https://ria.ru/20240518/vino-1946826886.html
https://ria.ru/20240518/vino-1946822636.html
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россия, общество
Россия, Общество
Названы основные потребители вина в России

Меркушев: основными потребителями вина в России являются женщины

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПосетители выбирают сорт вина
Посетители выбирают сорт вина - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Посетители выбирают сорт вина. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Если не считать жителей юга России, в чью культуру вино входит традиционно, основными потребителями этого напитка в стране являются женщины, заявил председатель правления Черноморского Форума Виноделия Виталий Меркушев.
"Если не считать жителей юга страны, в культуру которых входит традиционно как домашнее, так и покупное вино, основными потребителями вина в России в настоящее время являются женщины", - сказал он.
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"80% вина среднего и высокого ценового сегмента в стране потребляют женщины 25-55 лет", - добавил собеседник агентства.
По его словам, женщины сегодня не хуже мужчин разбираются в вине и винной культуре. "Именно они покупают в основном вино среднего и высокого сегмента по цене от 700 рублей и выше за бутылку. Да вы зайдите в наши винные бутики, посмотрите сколько там красивых женщин-покупательниц!", - заметил Меркушев.
"Не говоря о том, что россиянки возглавляют крупные винодельческие предприятия, виноторговые компании и руководят департаментами вина в крупнейших торговых сетях", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Виталия Меркушева >>
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